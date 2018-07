Tényleg segíthet leküzdeni a mobilfüggőséget az iOS 12

Egy lány a Screen Time funkcióval fele időre tudta csökkenteni az iPhone-jának használatát.

A Screen Time funkció az iOS 12-ben debütál majd, és azt mutatja meg, hogy a felhasználó mennyi időt tölt egy-egy nap az iPhone készüléke előtt, illetve bizonyos appok használatával. Persze napi, heti és kombinált nézetek is vannak, valamint korlátozásokat is beállíthatnak a szülők egyes appok használatára.

Az Apple azután fejlesztette ki ezt az eszközt, hogy egyre többen kezdtek el aggódni az okostelefon-függőség miatt.

A Screen Time ezen segítene. A funkció bemutatója után maga Tim Cook, az Apple vezére is arra eszmélt, hogy túl sokat használja az iPhone-ját. A The New York Times úgy gondolta, jó ötlet az egyik szerző 14 éves lányát megkérni arra, hogy tesztelje le a Screen Time-ot.

Sophie egy iPhone X-et kapott, béta iOS 12-vel. A lány úgy használta az okostelefonját, mint a fiatalok általánosságban. Sokat futott a Snapchat, és az egyik nap túllépett a beállított időkorláton. Ezután arra eszmélt, hogy néha csak az appok ikonjait bámulja azért, hogy elkerülje a program megnyitását. Ezt később meglehetősen rossz szokásként írta le.

A teszt összességében sikeres volt, ugyanis Sophie a napi átlagos 6 óra helyett már csak napi átlag 3 órát használja az okostelefonját. A változáshoz két hétre volt szükség. Ez persze nem tudományos eredmény, és azt sem garantálja, hogy másnak is hasonlóan segít enyhíteni a mobilfüggőséget a Screen Time.