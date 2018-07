Inkább ne dugjon fel USB-kábelt a péniszébe

Elképzelhető, hogy csak műtéti úton lehet majd eltávolítani.

A bulvársajtóban időről időre megjelennek összeállítások arról, hogy az emberek milyen oda nem illő objektumokat képesek feldugni a különböző testnyílásaikba. A problémát persze inkább az jelenti, hogy valamilyen okból nem tudják azokat kiszedni, így kénytelenek erősen pironkodva orvosi segítséget kérni az eltávolításukhoz.

Így járt most egy 13 éves kínai kisfiú is, aki ismeretlen indíttatásból feldugott a húgycsövébe egy kettéhajtott USB-kábelt. Sajnos a 10 centiméter hosszú kábel hajtásánál lévő hurokszerű rész fennakadt a húgyhólyagja környékén, így nem tudta kihúzni a péniszéből a kábelt, ráadásul véressé vált a vizelete is.

Az orvosok először síkosítót használva próbálták kiszedni a kábelt, de sajnos nem vált be az ötlet, így kénytelenek voltak műtéti úton eltávolítani azt.

Nem ez volt az első ilyen eset, 2016-ban egy szintén kínai páciens hímvesszőjéből kellett kioperálni egy 20 centis USB-kábelt. Állítása szerint azt hallotta, hogy a kábel feldugásával komoly szexuális örömet szerezhet magának.

