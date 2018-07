Elütés miatt voltak ostobák a xenomorfok

Rejtély, hogy miért nem vették észre az Aliens: Colonial Marines fejlesztői a gondot.

Ugyan az elsősorban a Borderlands és a Brothers in Arms szériákról ismert Gearbox Software munkásságáról általában pozitív véleménnyel vannak a játékosok, azonban a 2013-ban a SEGA által kiadott, és papíron a Gearbox által fejlesztett Aliens: Colonial Marines egyértelműen förtelmes lett.

Az még hagyján, hogy a grafikája durva butítást kapott a demókon mutogatottakhoz képest, de ami ennél is fájóbb, hogy egy ötlettelen és fájdalmasan gagyi bughalmaz volt, ami szégyent hozott az egész Aliens franchise-ra. A kiadása után egyes játékosok még be is perelték a SEGA-t a megtévesztő reklámozás miatt, eközben pedig kiderült, hogy igazából nem is a Gearbox fejlesztette a játékot, hanem kiadta más stúdióknak a munkát.

A rajongók ettől függetlenül elég sokat dolgoztak a játékon, így aki valamiért nekiállna játszani a Colonial Marines számítógépes verziójával, annak mindenképp érdemes telepítenie a közösségi javítást hozzá: rengeteg bugfixet, számottevően szebb grafikát,

és masszívan jobb mesterséges intelligenciát kap.

Mint kiderült, a xenomorfok rendszeresen komikus viselkedésének egyik oka pusztán az volt, hogy valamelyik fejlesztő hibásan gépelte le az egyik útvonalkeresést és döntéshozást végző funkció nevét a játék konfigurációs állományában, „tether" helyett „teather"-t írt a függvény meghívásakor.

A helyesírási hiba kijavítása után látványosan javul a xenomorfok reakcióideje, többet másznak és bújkálnak, több kitöréses támadást hajtanak végre, többen is képesek oldalba támadást végrehajtani, és általánosságban véve hatékonyabban mozognak a játéktérben.

A helyesírási hibás problémára már tavaly októberben fény derült, azonban eddig nem került be a sajtóba, köszönhetően a játék (és ezzel együtt a közösségi javítása) iránti csekély érdeklődésnek.

További érdekesség, hogy a félreütésekből vagy rossz helyesírásból fakadó hibák annyira nem szokatlanok a játékokban, nemrég a Civilization 6 fejlesztője közölte, hogy sokáig egy ilyen malőr miatt osztották el rosszul az erőforrásaikat a játékbeli ellenfelek.

