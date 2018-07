Át kell alakítani a Surface Phone-t

A Microsoft újra átdolgozza az okostelefonját, a Surface Phone nem áll készen a megjelenésre.

Az egyik legutóbbi jelentés szerint a Microsoft egyenesen három Surface projekten dolgozott az utóbbi időben. A Libra lett a Surface Go, a Carmel a Surface Pro 6, míg a harmadik az Andromeda. A 400 dolláros iPad-rivális már be is mutatkozott.

Az Andromeda pedig egy összehajtható készülék, ami állítólag a régóta várt Surface Phone.

A renderelt képek állítólag pont olyanok, mint a mérnöki modellek, ezért sokan izgatottak. Úgy volt, hogy még az idén megjelenik, aztán kiderült, hogy már megint elkaszálták a Surface Phone-t.

Azóta kiderült, hogy a projekt azért mégsem teljesen halott. Több forrás szerint is úgy döntött a Microsoft, hogy ismét átdolgozza a hardvert és a szoftvert. Bár az Andromeda meglehetősen érdekes megoldás, állítólag még mindig nem elég vonzó ahhoz, hogy a Microsoft piacra dobja.

Az összehajtható Surface Phone tehát hiába létezik, a Microsoft nem hajlandó kiadni a kezei közül, amíg nem érzi nagy sikernek azt.