300 méteres szabadesést élt túl az iPhone

Egy kétfedelű repülőgépből esett ki az okostelefon.

Az idő múlásával egyre sérülékenyebbek lettek a telefonok, bár több szempontból sem fair dolog mondjuk egy régi Nokia alapmobillal összehasonlítani egy modern okostelefont. Ettől függetlenül a mai készülékek között is akadnak igazi túlélők, most épp egy ismeretlen típusú, de biztosan nem túlságosan régi Apple iPhone került a hírekbe.

A WHO TV (via Business Insider) beszámolója alapján néhány nappal ezelőtt Sarvinder Naberhaus egy kétfedelű repülőgép utasaként élményrepülésen vett részt az Egyesült Államok Iowa államában. A levegőben természetesen előkapta a mobilját, hogy fotózgasson, azonban az erős szél egyszerűen kifújta azt a kezéből, és sajnos a repülőgépből is.

Körülbelül 300 métert zuhant a telefon.

A leszállás után Naberhaus persze nekifogott a mobil megkeresésének, ehhez a gyári Find My iPhone funkciót hívta segítségül. A szolgáltatás elsőre nem tudta felvenni a kapcsolatot a készülékkel, ám másodjára már kijelezte a körülbelüli pozícióját. A megjelölt helyre érve a nő elkezdte csengetni a mobilt, végül egy fűrakásban találta meg.

Kutya baja sem lett, bár ebben a védőtok mellett az elképesztően szerencsés földet érésnek is nyilván kulcsszerepe volt.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!