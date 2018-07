Ezt tudja ma egy jó LCD tévé

A Samsung gőzerővel hirdeti a QLED, azaz a kvantumpontos LED LCD technológia előnyeit, ami érthető is, hiszen a cég legnagyobb tudású, csúcstelevíziói erre az eljárásra épülnek. Azonban ez nem jelenti azt, hogy elengedték volna a hagyományos LED háttérvilágítású LCD készülékeket.

Sőt, továbbra is hatalmas a dél-koreai gigász választéka az ilyen típusú termékekből. Ezek között kifejezetten ígéretesnek tűnt a NU8052T típusú modell, amelyet alkalmunk nyílt kipróbálni élesben is. Alapvetően az érdekelt minket, hogy milyen a képminőség, hogy muzsikál a hangrendszer, mennyire egyszerű a kezelhetőség, és mi a helyzet az extra funkciókkal.

Dizájn

A vékony, kevesebb mint egy centiméter széles sötétszürke kávák színben tökéletesen passzolnak a merész vonalú, letisztult talphoz. Az összhatás így minimalista, nem feltűnő, de elegáns, ennél fogva a készülék gyakorlatilag bármilyen típusú enteriőrbe viszonylag harmonikusan beilleszthető.

A csatlakozók (HDMI, optikai audio, analóg audio) révén egyszerűen rádugható egy időben számítógép, asztali médialejátszó, Blu-ray lejátszó, játékkonzol, illetve külső hangrendszer, tehát mondjuk egy házimoziszett vagy egy hangprojektor is.

De milyen a képminőség?

A Samsung NU8052T 4K felbontású (3840 x 2160 képpont), azaz képes a jelenlegi legnagyobb részletességű tartalmak megjelenítésére, származzanak azok akár UHD Blu-ray lemezről, az internetről, számítógépről vagy konzolgépről. A modellt ellátták egy úgynevezett felskálázó technológiával is, amely képes az alacsonyabb felbontásúakból különféle trükkök révén magasabb felbontásút varázsolni, de azért csodákra nem képes. Sosem lesz ugyanis az így kapott végeredmény olyan, mint ha már eredetileg is egy 4K videót vagy filmet néztünk volna. A modell támogatja a nagy dinamikatartományú anyagok (HDR 10, HDR 10+, HLG szabványok) kezelését is, ami azt jelenti, hogy ahol világos a képi tartalom, ott megemeli a fényerőt, ahol pedig sötétebb, ott lecsökkenti. Ez papíron nagyon jól hangzik, és például az akció-, fantasy vagy animációs filmeknél remekül is működik, hiszen jót tesz a kép hangulatának ez a szolgáltatás. Viszont a természet- vagy lassabb dokumentumfilmeknél már nem üt akkorát. Azt azért jó tudni, hogy tv a maximális fényereje nem éri el azt, mint amit a vállalat QLED televíziói tudnak, így a HDR funkció nem annyira látványos, mint azok esetében.

A Samsung évek óta makacsul kitart a VA LCD technológia mellett, és így ebbe a készülékbe is egy ilyen típusú panelt építettek. Ennek sajátossága a nagy valós kontrasztarány, amit a méréseink is megerősítettek, hiszen Normál képmódnál 492 nites fényerő mellett 0,1464 nites feketeszintet kaptunk. Ez pedig azt jelenti, hogy a valós kontrasztarány mértéke 3359:1, ami elég jó értéknek számít!

Azt tapasztaltuk, hogy normális beállítások mellett a megjelenített tónusok szépek, természetesek. Ahol arra van szükség, ott vibrálnak, de ahol arra, ott visszafogottak. Az LCD technológiából fakadóan egyébként a tökéletes feketét el lehet felejteni, hiszen a háttérvilágításból valamennyi mindig átszűrődik. A háttérfény eloszlása egyébként meglepően egyenletes, a műszeres mérések mindössze néhányszázalékos eltérést mutattak az egyes képrészletek között. Ennél is fontosabb, hogy a mindennapi használat során sem tapasztaltuk, hogy zavaró felhők, foltok tűnnének fel a képernyőn.

A betekintési szög meglepően jó, így csak akkor tapasztalható némi változás a szaturációban, illetve a tónusok fakulása, ha valaki kiszorított pozícióból, oldalról bámulja a képernyőt. De a helyzet ilyenkor sem lesz vészes, nem kell attól tartani, mint mondjuk a legtöbb notebooknál, vagy néhány telefonnál, hogy a színek teljesen megváltoznak, eltorzulnak. A mozgásmegjelenítés nagyjából rendben van, de néha azért bele-belefutottunk enyhe akadozásba, szaggatásba, főleg az SD videóknál, tv-műsoroknál. Ezen viszont valamelyest lehet segíteni az Auto Motion Plus nevű technológia bekapcsolásával, amely virtuális képkockákat illeszt be a valódiak közé, így teremtve meg a folyamatosság illúzióját.

Lehetne okosabb a tévé

A Samsung továbbra is kitart a saját fejlesztésű, magyar nyelven is kommunikáló Tizen okostévérendszer mellett, amelynek legfrissebb verziója került ebbe a modellbe. Ez kellően gyors és stabil, viszont továbbra is enyhén túlzsúfolt, átláthatatlan, emiatt egy kicsit nehezen kezelhető. Azért nem kell félni tőle, viszonylag hamar bele lehet jönni a használatába, de tény, hogy lehetne egy picit felhasználóbarátabb is. A távirányító rendkívül dizájnos darab, viszont kicsit kevés rajta a gomb, így egyes funkciók, szolgáltatások nem érhetőek el róla közvetlenül. Viszont az is igaz, hogy képes a tévén kívül egy csomó más eszköz irányítására is, így például a tartalomszolgáltatók (pl. UPC) médiaboxa, az Apple TV, vagy más gyártók audio berendezései is vezérelhető vele. Amennyiben valakinek az jobban kézre áll, akkor az ingyenesen letölthető Samsung app révén mobileszközzel is kiváltható a távvezérlő. Ez egyben azt is jelenti, hogy a tv integrálható a cég okos eszközeit tömörítő, nagy Samsung SmartThings családba.

A Tizen rendszeren keresztül rengeteg internetes alkalmazás (nagyjából 150 darab) tölthető le és futtatható. Ezek között kiemelt szerep jut a különféle tartalomszolgáltató appoknak, így megtalálható a kínálatban például a YouTube, a Netflix, az HBO Go, hogy csak néhány fontos példát említsünk. Ezek mellett akad egy rakat főzős, vezetős vagy sportcsatorna, de aki jógázni akar, azt is megteheti a tv segítségével. Az appokat gyorsan betölti, a sebességükkel, és a stabilitásukkal sincsen semmi gond.

Mélynyomós hangrendszer

A tévét ellátták egy integrált mélysugárzóval, így a 2.1 csatornás, 40 wattos, rejtett hangszórókkal operáló hangrendszer jobb megszólalást produkál, mint amit a legtöbb rivális tv fel tud mutatni. Azért azt nem állítanánk, hogy a végeredmény felveszi a versenyt mondjuk egy házimozi vagy sztereó szettel. A hangzás egyszerűen nem olyan tiszta, nem olyan részletes, az apró finomságok és a dinamika "nem jön" úgy át. De emellett az is igaz, hogy hanghibákat sem tapasztaltunk, szóval a tv sistergéstől, zörgéstől, statikus zörejektől is megkímélt.

Rövid értékelés

A Samsung a NU8052T-vel megmutatta, hogy van még élet az OLED és QLED tévéken is túl, lehet még jó modellel előállni a LED LCD kategóriában is, még úgy is, hogy azokkal a képminőség terén azért nem kelhet versenyre. Ám az is tény, hogy viszont az ára kedvezőbb, így mindenképpen van helye a piacon.

