Uncharted rajongói film készült Nathan Fillion főszereplésével

Teljesen váratlanul vált elérhetővé a negyedórás rövidfilm.

A nagy rajongói táborral rendelkező videojátékok esetében nem szokatlanok a rajongói kisfilmek, azonban olyanról még nem hallottunk, hogy világszerte közismert színész főszerepet vállalt volna bennük. Most ez is megtörtént: teljesen váratlanul kijött egy 15 perces Uncharted rajongói rövidfilm, a nagyközönség számára főként sorozatokból ismert Nathan Fillionnal a főszerepben.

Az Allan Ungar által rendezett és társírt rövidfilm kimondottan profi lett, noha nyilván erősen limitált volt a költségvetése. Valójában olyan szokatlanul jóra sikerült, hogy akár egy hivatalos Uncharted-film részét is képezhetné, Nathan Fillion most be is jelentkezett a főszerepre.

A hivatalos filmnél tartva elméletileg továbbra is készül az Uncharted mozis változata, lassan már egy évtizede szeretné kiadni a Sony. A legutolsó pletykák szerint az aktuális változata a videojátékok előzménye lehet, Nathan Drake fiatalkorában játszódhat, a Pókemberből ismert Tom Hollanddel a főszerepben.

