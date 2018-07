Játékokat tiltottak be a gyermekek öngyilkosságai után

Szaúd-Arábia négy tucat videojátékot vetet le a polcokról.

Az Associated Press beszámolója alapján Szaúd-Arábia audiovizuális tartalmakért felelős bizottsága betiltotta 47 darab videojáték forgalmazását, miután egy 13 éves lány és egy 12 éves fiú öngyilkosságot követtek el. A bizottság szerint a múltban nagy sajtóvisszhangot kapott Kék Bálna internetes játék tehető felelőssé a halálukért: ennek során állítólag olyan feladatokat kell végrehajtaniuk a játékosoknak, amelyek indirekt következményeként hajlamossá válhatnak az öngyilkosság elkövetésére.

A Kék Bálna eredete kapcsán a mai napig parázs viták folynak, egyes kritikusok ugyanis csak egy internetes álhír volt, amelyet a nemzetközi bulvármédia beszámolói hívtak ténylegesen életre. Már ha egyáltalán valósággá vált a játék, a létezését a mai napig nem sikerült bizonyítani.

A Kék Bálna jelenleg egy városi legenda, bár Oroszországban már ítéltek el olyan személyt, aki 16 fiatal lányt hajszolt öngyilkosságba az internetes agymosásukkal.

Így vagy úgy, de Szaúd-Arábia most betiltott 47 videojátékot az öngyilkosságok miatt, többek közt elvileg a Grand Theft Auto V-öt, az Assassins Creed 2-t és a The Witchert.

A bejelentés két szempontból is érthetetlen: egyrészt az említett címeknek semmi közük sincs valamiféle beteges online „játékhoz" (már ha tényleg bármi ilyesmi szerepet játszott a gyermekek öngyilkosságaiban), másrészt pedig a listára kerülés kritériumai sem tisztázottak. Például az Assassins Creed 2 és a The Witcher is kimondottan régi játékok, plusz még csak internetes játékmódjuk sincs.

Szerencsére a 12 éves áldozat apja lehetőséget kapott a kép árnyalására: Abu Sa'ad Al-Ahmari szerint a fia halálának nem volt köze a Kék Bálnához. A fia sokáig teljesen normálisan viselkedett, többek közt a kortársaihoz hasolóan egy számos játékot tartalmazó játékkonzollal is rendszeresen játszott. Egy idő után zárkózottá vált, ritkán játszott már a barátaival.

Az apa szerint a fia halála után megnézte a legutóbb játszott videojátékot, és szerinte az elhiteti a játékossal, hogy gyenge, magányos, magára hagyott, és mindenkivel szemben bizalmatlannak kell lennie.

Sajnos a konkrétumok nem ismertek, az apa nem közölte a játék címét. Részben emiatt is lehetetlen megítélni, hogy a játék milyen szerepet tölthetett be az öngyilkosságban: valamilyen mértékben a kiváltó oka volt-e, vagy csak azért játszott vele a gyermek, mert az a hangulatában reflektált az érzéseire.

