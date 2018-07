Wear OS-re épít az új Emporio Armani okosóra

GPS és NFC is van az Emporio Armani Connected 2018-ban.

A Marc Jacobs divatmárka után most az Emporio Armani is új okosórát jelentett be, méghozzá olyat, ami gyárilag a Google Wear OS operációs rendszerével érkezik. Ez lett az Emporio Armani Connected 2018.

Az eredeti modellhez mérten meglehetősen komoly frissítésről van szó.

A márka legújabb okosórája nem csak GPS-es követésre képes, de pulzusmérővel is rendelkezik. További extra, hogy a viselhető eszköz vízálló, vagyis az esőben és úszás közben is aggodalom nélkül viselhető.

A fitneszes követés mellett NFC is jellemzi az okosórát, vagyis mobilfizetésre is használható. Természetesen a Wear OS miatt a Google Assistant is szerves része az eszköznek. Mivel a kategóriában nincs új hardver, ezért ez a modell is a Snapdragon Wear 2100-as lapkára épít. Az iPhone-ok mellett androidos készülékekkel is használható lesz. A vételára 295 dollár.