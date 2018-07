Tizen 4.0 lesz a Galaxy Watch okosórán

A Galaxy Note 9-cel egyszerre érkezhet a Samsung új okosórája.

Rengeteg találgatás és pletyka volt már arra vonatkozóan, hogy a Samsung Galaxy Watch néven közelítő új okosóráján vajon milyen operációs rendszer lesz.

A legfrissebb jelentés szerint Tizen rendszer kerül az okosórára.

A SamMobile ráadásul azt is megtudta, hogy konkrétan a tavaly bemutatott Tizen 4.0 operációs rendszerrel érkezik majd a Samsung következő viselhető eszköze.

Az új okosóra alapból támogatja majd a Bixby asszisztenst, vagyis ehhez minden szükséges elemet tartalmaz a Tizen 4.0 is. Erre szükség is lesz, hiszen az Apple Watch Siri-, a Wear OS pedig Google Assistant-támogatással bír.

Az új Galaxy Watch állítólag a fitneszes funkciók terén is erős lesz, illetve az egészségre is kiemelten koncentrál majd. Állítólag a Galaxy Watch augusztus 9-én mutatkozik be, a Galaxy Note 9-cel és az új Samsung táblagépekkel egyszerre. Augusztus 14-től előrendelni is lehet majd, 24-én pedig kezdődnek a kiszállítások.