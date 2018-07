Drága lesz a Sony Xperia XZ3

Nagyjából 850 euróba kerül majd a Sony következő zászlóshajója.

A Sony augusztus 30-án jelenti be a következő újdonságát: nyílt titok, hogy ez az Xperia XZ3 okostelefon lesz. Ez azt jelenti, hogy a gyártó továbbra sem évente frissíti a zászlóshajóit, a csúcskészülékek félévente jönnek, ráadásul azokból mindig van egy Premium verzió is később.

Most újabb érdekességek derültek ki az Xperia XZ3-ról. A készüléknek az előlapján és a hátlapján is dupla kamera lesz, nő a RAM mennyisége és az akkumulátor kapacitása. A MobileFun áruházában már fel is bukkant a készülék.

A lista alapján Snapdragon 845-ös lapkára számíthatunk, 6 GB RAM-mal és 64 GB tárhellyel. Az 5,7 hüvelykes kijelző 1080 x 2160-as felbontást kap, alatta 3240 mAh-s akku lapul. A hátlapi kamerák 19 és 12 megapixelesek, az előlapra a MobileFun csak egy 13 megapixeles szenzort listázott (a többi pletykával szemben).

Az Xperia XZ3 vételára 850 euró lesz.

A piac többi szereplőjéhez hasonlóan a Sony is alaposan megemelte a zászlóshajóinak árát tavaly. Ennek fényében nem túl meglepő, hogy az Xperia XZ3 hasonlóan drága lesz, mint az Xperia XZ2. Az persze jó kérdés, hogy ilyen magas vételárak mellett a Sony mennyire lesz sikeres.