Papírnehezékké válhatnak Indiában az iPhone-ok

Néhány nappal ezelőtt már megírtuk, hogy a helyi mobilgyártásának elindítása ellenére az Apple továbbra sem képes az elvárt mennyiségű mobileszközt értékesíteni Indiában, a világ egyik legnagyobb piacán még mindig túlságosan drágának bizonyulnak az iPhone-ok.

Ez még hagyján, most óriási pácba került az országban az Apple. Az indiai távközlési hatóság (TRAI) felvette a harcot a fogyasztókat megtéveszteni és megkárosítani próbáló spamekkel: a saját fejlesztésű Do Not Disturb mobilalkalmazásán keresztül lehetővé teszi a mobilozóknak, hogy megtiltsák a telemarketingeseknek a felhívásukat, továbbá az SMS-ekben való zaklatásukat.

Emellett a fogyasztók panaszt tehetnek a szabályokat megszegő telemarketingesek ellen az appban.

Sajnos az Apple mobiljaira nem telepíthető az alkalmazás, ugyanis a magánszféra védelmére hivatkozva az Apple nem hajlandó elérhetővé tenni azt az App Store-ban. Ebből eddig nem volt probléma, de a távközlési hatóság most előírta a helyi mobilszolgáltatók számára, hogy hat hónap múlva minden olyan okostelefont le kell tiltaniuk a hálózataikról, amelyre nem lehet telepíteni a mobilalkalmazást.

Az Apple-nek most két lehetősége van:

vagy hajlandó beadni a derekát, és jelen formájában elérhetővé tenni az iPhone-okra a Do Not Disturb appot;

vagy meg kell győznie a hatóságot arról, hogy Do Not Disturb az iOS 12-be épített spambejelentő funkción keresztül kérje le a panasztételhez szükséges adatokat, ne pedig közvetlenül akarjon hozzáférni az adatokhoz.

