Nagyszülőket csalogat az internetre a Telekom

A nagyszülők és az unokák kapcsolattartásában az egyik legnagyobb gáttá vált, hogy – miközben a fiatalok mobillal kelnek és fekszenek – az idősebb generáció járatlan a digitális eszközök használatában. A Magyar Telekom ezért úgy döntött: felkészíti a nagyszülőket, méghozzá úgy, ahogy a gyerekeket is a legkönnyebb felkészíteni a digitális világra: játékkal. Fiatal gamerek és a hetvennégy éves youtuber, Jolcsi néni segítségével elsőként az orosházi egyházközösség nyugdíjas egyesületének tagjai ismerkedhettek meg a Kinecttel, a reflexfallal és sok más online játékkal.

Az orosházi Evangélikus Egyházközség Fénysugár Nyugdíjas Egyesületének tartottak online gaming továbbképzést népszerű fiatal youtuberek, a számítógép és az internet világát öntevékeny módon felfedező, ma már önálló YouTube-csatornát működtető Jolcsi néni támogatásával. A helyi szépkorú gamerek készségszinten használják már a közösség tavaly felszentelt Xbox-át, ismerik és ki is próbálták a drónokat, és látványos előrehaladást mutatnak a virtuális sportokban is. A Kinect számos válfajában próbálták már ki magukat a vadvízi evezéstől az autóversenyzésig, miközben a digitális valóság megismerésében is komoly jártasságra tettek szert.

A Telekom célja, hogy a digitális játékokkal is közelebb hozza az internetet és az okos eszközöket azokhoz, akik e nélkül az új tudás nélkül nehezebben tudják tartani a napi kapcsolatot a digitális világba születettekkel. A digitális eszközökkel viszont a kapcsolattartás olyan lehetőségei nyílnak meg a számukra, ami korábban elképzelhetetlen volt, hiszen a fizikai távolságtól függetlenül bármikor kapcsolatba léphetnek a szeretteikkel.

A Telekom egy korábbi kutatása szerint 16 éves korára a magyar fiatalok száz százaléka rendelkezik mobiltelefonnal, de ez az arány már 14 évesen is 90 százalék felett van.

A Telekom és az eNET közös új, reprezentatív felmérése azt is megmutatta, hogy komoly igény mutatkozik az idősebb generációk digitális felzárkóztatására. A hazai netezők 17 százaléka rendszeresen, 59 százaléka alkalmanként tanítja idősebb családtagjait az internet és a digitális eszközök használatára.

A kutatásból az is kiderült, hogy a világhálót már használó nagyszülők, dédszülők egyharmada kettő, további közel egyharmada három vagy több internetezésre alkalmas eszközt is igénybe vesz, az új hardverek és alkalmazások megismerésében pedig elsősorban a fiatalabbakra támaszkodik. A közös tanulást remek időtöltésnek tartják, ráadásul számos előnyét is látják: több időt töltenek közösen, együtt fejlődnek (73 százalék szerint), és hasznos képességeket sajátítanak el (71 százalék).

A számítógép és az internet világát öntevékeny módon felfedező, ma már önálló YouTube-csatornát működtető Jolcsi néni példája jól mutatja, hogy az új készségek megszerzésére való nyitottság nem korkérdés. Vele karöltve vezették be az online gaming világába az orosházi időseket a Magyar Telekom kezdeményezésére olyan népszerű influencerek, mint Kiss Imi és Hunboxing Zsolti. Jolcsi néni és a fiatal youtuberek lettek a motorjai az orosházi nyugdíjasok virtuális sportfoglalkozásainak, ahol azóta is élvezettel játszanak a Kinecttel, reflexfallal és más játékokkal. Az eszközöket a Telekom a nyugdíjas klub rendelkezésére bocsátotta a nyár folyamán, ezzel is segítve a felzárkózást a MOST generációhoz.

A nyár végére az is kiderül, hogy az orosházi idősek mennyit fejlődtek két hónap alatt az online gamingben. Aki ellátogat a siófoki PlayIT-re, akár maga is együtt is játszhat a senior gamerekkel és meggyőződhet róla, hogy a játék és a digitalizáció valóban nem ismer (kor)határokat.

