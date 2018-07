Hamis LibreOffice került a Windows 10 áruházába

Érdemes kétszer is ellenőrizni, hogy mit töltünk le a Microsoft Áruházból.

Az elmúlt években a Microsoftot többször is pellengérre állította már a sajtó, miután újból és újból kiderült, hogy minden további nélkül lehetséges szerzői jogokat sértő és védjegyeket bitorló appokat terjeszteni a Windows 10 hivatalos áruházában. Ez elsősorban azért róható fel a cégnek, mert a Play Áruházban kiadott appokkal ellentétben állítólag minden egyes feltöltött szoftvert átnéz az elérhetővé tétele előtt.

Többek közt a hamis Mariók és a kalóz tartalmakat streamelő programok után most újabb megdöbbentő incidens történt: egy ismeretlen fél két hete feltöltötte az ingyenes és nyílt forráskódú LibreOffice irodai programcsomagot a Microsoft Áruházba, ráadásul arra kérte az érdeklődőket, hogy az opcionális vásárlási lehetőséggel élve támogassák 2,99 dollárral a fejlesztését.

Hírünk írásának idejére a Microsoft letölthetetlenné tette a hamis irodai csomagot, de konkrétan még nem törölte a termékoldalát.

Aggodalomra ad okot, hogy a telepítése során a hamis LibreOffice hozzáférést kért például a mikrofonhoz és a webkamerához is. Egyelőre nem világos, hogy ezt vajon technikai szükségszerűségből, vagy ártó szándékkal tette.

Mint említettük, a LibreOffice ingyenes és nyílt forráskódú, azonban a neve védjegyeztetve van. Éppen ezért is a Microsoft Áruházba ezen a néven csak a valódi fejlesztője, a The Document Foundation tölthette volna fel. Az már csak hab a tortán, hogy a rosszindulatú feltöltő az alapítvány nevében még némi pénzt is ki akart csalni az irodai csomagot használni kívánókból.

