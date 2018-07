Élőben közvetítette az utasait az Uber volt sofőrje

Sejthetően erről elfelejtette értesíteni az áldozatait.

A magánszféra szokatlan jellegű megsértéséről számolt be a St. Louis Post-Dispatch (via Ars Technica), a hírlap leleplezett egy az utasait titokban az interneten közvetítő taxisofőrt. A 32 éves, Missouri állambeli Florissantban lakó Jason Gargac idén március óta több száz fuvart vállalt be az Uberen és a Lyften keresztül, a műszakjait pedig élőben közvetítette a Twitchen.

„Az utasok között többek közt gyerekek, ittas főiskolai hallgatók, továbbá közszereplők is akadtak, például a helyi tévéadó egyik tudósítója és Jerry Cantrell, az Alice in Chains gitárosa. Általában utónevek, de időnként teljes nevek is elhangzottak. Lakhelyek lepleződtek le. Utasok hánytak, csókolóztak, beszélték ki a családtagjaikat és a barátaikat, panaszkodtak a főnökeikre Gargac kocsijában. Mindeközben a tudtuk nélkül egy online közönség kitárgyalta a nők kinézetét, ítélkezett a szülők felett, nevetgélt a beszélgetéseken" – írta a St. Louis Post-Dispatch tudósítója.

Gargac azzal védekezett, hogy kiragasztott valahova egy kis matricát az autóban, amely tájékoztatta az utasait az online közvetítésükről. Emellett valamilyen szinte reklámozta is a teljesen nyilvánosan követhető közvetítéseit.

A botrányra válaszul az Uber és a Lyft is „kirúgta" a sofőrt, Twitch pedig törölte a felhasználói fiókját és a mentett videóit.

