Alexát, vagyis az Amazon Echot számtalan célra használhatjuk, az IOT funkcióktól a zenehallgatásig, de természetesen társaloghatunk is vele. Robotokkal beszélgetni pedig nincs is jobb alkalom, mint mikor foglalt mindkét kezünk, de információra éhezünk. Kézenfekvő volt, hogy kipróbáljuk, hogy tud nekünk segíteni Alexa a konyhában.

Nos, aki konkrét recepteket szeretne hallani lépésről lépésre, annak csalódást kell okozzunk: Alexa bizony nem mond semmi olyan, hogy „és készre főzzük" vagy „ízesítsük ízlés szerint", bár jobban belegondolva ennek egyébként sem lenne értelme. Kérdezhetünk tőle receptet, ő pedig ajánl elkészítési módokat, sőt, még az elkészítés idejét is hozzáfűzi, de a konkrét recept kiguglizását már ránk hagyja. Készségesen magyaráz viszont, ha egy-egy ételről kérdezzük, kapunk definíciókat, illetve kérdésre a hozzávalók listáját is, mennyiségekkel. És ez jól is működik, amíg a nemzetközileg ismert fogásokkal próbálkozunk.

Gulyás 4 személyre: végy egy zacskó makarónit

Mert természetesen nem tudtuk kihagyni, hogy megtudakoljuk Alexától, mennyire jártas a magyar konyha terén, az eredmény pedig hektikusabb, mint Benke Laci bácsi vércukorszintje ebéd és vacsora között. A töltött káposztát Alexa szerint baconnel töltik, és hagyományosan sajtszósszal tálalják. Oké, ahány ház, annyi töltött káposzta, próbálkozzunk a magyar töltött káposzta szókapcsolattal, itt viszont Alexa sajnos passzol.

Nem úgy a gulyás esetében; az első meglepetés, hogy Alexa érti a magyarul, gulyásként kiejtett szót is, igaz, válaszában már goulash-ként hivatkozik rá. Ha volt is bennünk hazafias büszkeség ennek kapcsán, az viszont csak addig tart, míg el nem soroltatjuk vele a hozzávalókat: makaróni, gomba, sőt még parmezán is kell a gulyáshoz az Amazon robotja szerint. Próbálkozzunk hát a lecsóval. Nos, a lecsó Alexa szerint egy elektronikus zenei műfaj. Sajnos nem tudtunk rájönni, mire gondolhatott.

Meglepően jól teljesített viszont a paprikás csirke terén, jónak hangzik a definíció, és még a hozzávalók listájába sem tudnánk belekötni, pláne, hogy még a nokedliét is megkapjuk.

Sőt, Alexa azt is hozzáfűzi, hogy bőrével együtt érdemes felhasználni a csirkét. Mivel ezen a ponton már masszívan olyan érzésünk van, mintha egy amerikaival társalognánk a magyar konyháról, kifejezetten üdítően hat ez a szintű gasztronómiai nyitottság.

Teljesen rendben van a halászlé meghatározása is, amelyhez Alexa kifejezetten édesvízi halat ajánl, aztán a hozzávalóknál már valami egészen mást kapunk. Lapozunk tehát, és metaszinten próbálunk közelíteni Alexa és a magyar konyha viszonyához, és feltesszük a kérdést: mi is az a magyar konyha. Sajnos Alexának ötlete sincs. Kontroll kérdésnek rákérdezünk a belgára, ott viszont elmondja, hogy hatással vannak rá a szomszédos országok, Franciaország, Németország és Hollandia

Azért segíteni is tud

Habár az eddig bemutatott párbeszédek leginkább csak önmagunk szórakoztatását szolgálták, van azért olyan terület is, ahol Alexa valós segítséget tud nyújtani a konyhai munkában. Nem, sajnos nem a mosogatás az.

Angolszász receptek magyarításához, mértékegység-átváltásokhoz viszont nem tudunk praktikusabb megoldást elképzelni, mint megkérdezni egy robotot.

A Celsius-Fahrenheit átváltással és a különböző súlymértékegységekkel is jól boldogul. Emellett készségesen elmagyarázza az olyan tipikus angol alapanyagok mibenlétét, mint például a self rising flour (lényegében sütőporral elkevert liszt).

Saját ízlése is van

Persze a sok furcsa és kevésbé furcsa recept után muszáj volt megtudnunk azt is, mik Alexa kedvencei. Nos, a kis csevegőrobotba nem túl szofisztikált ízlést programoztak az alkotói, a kedvenc étele a hamburger sült krumplival, a világ legjobb kávéja pedig szerinte csakis a jeges kávé lehet.