Androidon is megújul a Gmail

Emellett hatékonyabban lehet majd keresni a webes felületen.

Pár héttel ezelőtt alaposan megújult a Gmail webes felülete, az új kinézet ráadásul hamarosan opcionálisan bekapcsolható helyett alapértelmezetté válik, pár hónapon belül pedig a Google teljesen elérhetetlenné teszi majd a régi megjelenést.

Most kiderült, hogy a webes felület sikeres átrajzolása után a Google munkatársai az androidos Gmail kliensprogram felületét is frissítik majd, ezt a Cloud Next 2018 konferencián árulták el a munkatársai. Az új felület megkapja a Material Design legújabb verzióját, továbbá számos olyan funkcióval bővül majd, amelyek eddig csak a levelező webes felületén voltak elérhetőek. Ezek közül a levelek megjelenítési sűrűségét, továbbá a csatolmányok könnyebb elérését emelte ki a Google.

További érdekesség, hogy valamikor a szintén nem túlságosan távoli jövőben megújul a Gmail webes felületének a keresője is, sokkal könnyebb lesz például csatolmányok vagy dátumtartományok alapján keresni a levelek közt.

