Házi csíra, napelemes sütő és hidegen készített kávé az újabb slágerek

Kickstarter-figyelő rovatunkban most a konyhánkat turbózzuk fel.

Hidegen készült kávé ínyenceknek

Egy pár éve már meghódította a bolygó koffeinfüggő felét a hidegen készített, vagyis cold brew kávé divatja. A kezdeti DIY-megoldások után egyre több cold brew készítő eszköz jelent meg a piacon, ebbe a sorba áll be a BrewCube is. A kétségtelenül szépen dizájnolt eszköz egyedisége abban rejlik, hogy a folyamat a doboz belsejében történik, majd a kütyün beállított idő leteltével egyszerre kerül az átlátszó tárolóedénybe a hidegen csepegtetett nedű.

A mosogatógépben is elmosható eszközre most 69$-ért fizethetünk be, decemberi szállítással.

Ha szabadban sütögetnénk, de nem akarunk füstöl(ög)ni

A GoSun Fusion alkotói azt a tarthatatlan helyzetet elégelték meg, hogy míg egyre több téren használjuk a napenergiát, a többségünk még mindig gázzal süt, sőt, túrázások alkalmával hajlamosak vagyunk egészen kőkorszaki módszerekhez is nyúlni, ha ételt szeretnénk készíteni.

Előálltak hát a hordozható, napelemes minisütővel.

Az eszköz egy csőszerű sütőrésszel van ellátva, maximum 177 Celsius-fokig melegíthető, és power bankjének köszönhetően bő egy órán át éjszaka vagy rossz időben is használható.

A mérnökök törekedtek a sokoldalúságra, a napenergia mellett a sütő működik hagyományos áramforrásról, sőt, szivargyújtóval és autó- vagy hajóakkumulátorral is tölthető. 299$-ért jövő áprilisban már a miénk is lehet!

Csírák a konyhában

Jó hír az egészségtudatos Kickstarter-vadászoknak, hogy a Szilícium-völgy is felfedezte magának a csíráztatást. Az EcoQube Sprout elnevezésű csíráztató eszköz ugyan nem a spanyolviasz, de készre csomagolt, tetszetős megoldást kínál mindenkinek, aki az otthonában szeretne csírákat vagy mikrozöldeket előállítani.

100% újrahasznosított anyagból készült, komposztálható magágyakat kapunk egy letisztult dizájnnal rendelkező tartóban, amelybe csak vizet kell tölteni, illetve a magokat szórni. A legalapabb csomag 18$-ba kerül jövő májusi kézbesítéssel, amiért egy tartót és négy magágyat kapunk, de mivel a magágyak nem újrahasználhatók, érdemesebb lehet egy nagyobb csomagba beruházni, amelyből még bőven kínálnak a fejlesztők. Vagy találni valamilyen megoldást a számtalan, hazánkban is könnyedén elérhető alternatíva közül a csíráztatásra.