Szteroidokkal teletömött mesterséges intelligencia telefonnak álcázva

Hiába voltak a múltban különleges, extra funkciókkal teletömött, ígéretes mobiljai az LG-nek, a dél-koreai vállalatnak nem sikerült letarolnia a telefonpiacot. Pedig ott volt az ívelt, öngyógyító hátlappal ellátott Flex, vagy a moduláris G5, de a nagy áttörés nem jött össze. Mostanra úgy tűnik, hogy a cég belenyugodott ebbe, nincsenek már radikális megoldások, a cél csak az, hogy szimplán csináljanak egy szuper telót. Legalábbis erre utal a közelmúltban bemutatott G7 ThinQ, amely néhány napot nálunk vendégeskedett!

Szép és funkcionális dizájn

Az ergonomikus, kifejezetten kényelmes fogású készülékház kellően kompakt (153,2 x 71,9 x 7,9 mm), súlya pedig mindössze 16 dekagramm. Az oldalra, az alumíniumkeretbe lehúzódó Gorilla Glass 5 üveggel megtámogatott termék ennek ellenére átment a MIL-STD-810G nevű teszten, ami azt bizonyítja, hogy bírja az ütéseket, és az sem árthat neki, ha fél órán keresztül másfél méteres vízmélységben használják!

A szürke, kék és bordó változatban elérhető G7 megkapta a mostanában nagyon divatosnak számító notchot, azaz szenzorszigetet, ami a képernyő felső részének közepén található. Sok gyakorlati haszna ennek a megoldásnak nincs, hiszen csak minimális mértékben növeli meg a kijelző méretét, arra viszont alkalmas, hogy jelezze, hogy itt egy felső kategóriás, azaz nagy tudású és drága készülékről van szó. Jó tudni azt is, hogy a dobozában szorítottak helyet egy USB Type-C kábelnek, tisztítókendőnek, Quick Charge 3.0 gyorstöltőfejnek és egy távirányítós, mikrofonos, jack dugós fejhallgatónak. Ez utóbbi egyébként egyben azt is jelzi, hogy az LG nem engedett a trendeknek, és nem száműzte a G7-ről a 3,5 mm-es, hagyományos analóg audio csatlakozót.

Brutális teljesítmény

Az LG nem lacafacázott, és a legfrissebb, legerősebb nyolcmagos Qualcomm Snapdragon 845 chipkészletet tömte a masinába, ami a 4 GB RAM-mal és a szintén bika Adreno 630 grafikus vezérlővel kiegészítve kegyetlen teljesítményt produkál

A független Antutu tesztalkalmazáson nálunk 253 009 pontot ért el, ami világklasszis szint, és azt jelenti, hogy a jelenlegi összes mobil 99 százalékánál jobb e téren.

Szóval nem látszik rajta első pillantásra, de az LG G7 konkrétan egy erőgép.

Ez egyébként a használat közben is gyönyörűen kijött: a legminimálisabb akadozást, döccenést sem tapasztaltuk, még akkor sem, ha egyszerre ezer ablak volt nyitva. A multitasking hibátlanul működik, és még a legendásan erőforrásigényes kép- valamint videoszerkesztő alkalmazások, nagy felbontású filmek, illetve a legdurvább grafikájú játékok is prímán futottak rajta.

Az eszköz egyébként (nyilván) a legfrissebb, 8.0 verziószámú, Oreo kódnevű Androidra épül. Más gyártóktól eltérően az LG szerencsére nem tömte tele, mindenféle látványos, ám felettébb haszontalan szoftverrel. Egy-két gyárilag előre telepített alkalmazást, vagy funkciót találunk (például a témák között),amelyek sok vizet nem zavarnak. Természetesen a készülék rendelkezik ujjlenyomat-olvasóval, támogatja az arcfelismerést is, és ezek a funkciók a valóságban is jól, gyorsan és megbízhatóan működnek.

Kijelző

Az LG régóta komoly támogatója a telefonos szegmensben is az IPS LED LCD kijelző technológiának. Így nem meglepő, hogy a G7 esetében is eme eljárás mellett törtek lándzsát. Bár biztos lesz, aki felvonja a szemöldökét, hogy miért nem OLED-et választottak. Abban kétségkívül igazuk van, hogy itt el lehet felejteni a hibátlan, 0 nit fényerejű feketét, és ezáltal a végtelen kontrasztarányt. Ennek hiánya maximum este jelenthet problémát, mert a tök sötétben bizony látszódik, hogy sötétszürkét látunk a fekete helyett.

Viszont cserébe a maximális fényerő hatalmas! Amennyiben ráadjuk a full kakaót, akkor ennek mértéke eléri a 945 nitet, ami azt jelenti, hogy a telefon képe még akkor is látható, ha rátűz a napsugár. E téren simán odaver az OLED-eknek, és ez bizony egyáltalán nem elhanyagolható tényező. Ilyenkor egyébként a feketeszint 0,73 nit, ami azt jelenti, hogy a valós kontrasztarány mértéke 1:1294. A kijelzőn megjelenő tónusok szépek, még azt is meg lehet kockáztatni, természetesebbek, mint amit a rivális technológia produkál, a színhőmérséklet pedig tetszés szerint módosítható. A betekintési szög jó, a mozgásmegjelenítés pedig hibátlan, utánhúzásnak, sávosodásnak, zajosodásnak nyomát sem lelni.

A 6,1 hüvelykes kijelző felbontása 1440 x 3120 képpont, ami 564 ppi pixelsűrűséget jelent, ez pedig kiváló értéknek számít manapság.

Akkumulátor, csodás hang

A hangrendszerének kialakításakor figyelembe vették a készülékházat is, amely valamelyest felerősíti a hangokat, teltebbé teszi azokat, így a termék egy kicsit jobban szól, mint a legtöbb telefon. Ennek köszönhetően a filmezés, és játék mellett még akár zenehallgatásra is alkalmas az eszköz. Ha pedig valaki beledug egy fej vagy fülhallgatót, akkor csodát fog tapasztalni! Egy ESS Sabre ES9218P típusú integrált digitális-analóg konverterrel (DAC) látták el, amely pazar hangminőséget garantál! Ezen a téren az LG abszolút az első vonalat képviseli, ami nyilván igen lényeges lehet, ha valakinek fontos a zenehallgatás. A basszusok ugyanis gyönyörűek, a dinamika és a térérzet sem hiányzik, valamint a finom részletek is kiválóan hallhatóak.

Az akkumulátor viszont nem az erőssége. Nincs mit szépíteni a dolgon, a 3000 mAh telep ilyen teljesítmény, felbontás és fényerő mellett egyszerűen kevés.

Még az is előfordult, egy fél nap után már keresnünk kellett egy töltőt átlagos használat (fotózás, zenehallgatás, netezés, játék) mellett, ami azért nevetséges valahol. Egyszerűen nem ezt várná az ember 2018 nyarán egy csúcstelefontól!

Mesterséges intelligencia a telefonban

Sok más céghez hasonlóan az LG is komoly energiákat mozgat meg a mesterséges intelligencia kutatásának területén. A cég saját fejlesztésű technológiája a ThinQ névre hallgat, és igen, pont ez az eljárás, amelyet be is építettek ebbe a telefonba, véletlenül az neve, hogy „G7 ThinQ”. A mesterséges intelligencia (legalábbis az a formája, amivel az átlagember találkozhat) ma még gyerekcipőben jár, ennek ellenére még így is egy csomó vicces szolgáltatást kínál.

Az egyik ilyen, hogy ha kiválasztjuk a megfelelő menüpontot és bekapcsoljuk a kamerát, akkor a képernyőn kis feliratok képében feltűnik, hogy mit látunk a képen. Oké, amikor egy autóról van szó, kiírja, hogy "autó", az nem nagy durranás, de ha felismeri a típusát is, az már valami!

Sőt, arra is volt példa, hogy egy kutyust céloztunk be vele, és megmondta róla, hogy uszkár!

Az mondjuk más kérdés, hogy a mellette sétáló vizslát benézte és rókaként azonosította, de ez mindegy is. A lényeg az, hogy ez számtalan lehetőséget tartalmaz, és ha sikerül tovább javítani, illetve rávenni, hogy jó irányba tanítsa önmagát

Sőt, a telefon arra is képes, hogy a kijelzőn található tárggyal vagy felirattal kapcsolatos internetes találatokat azonnal megjelenítse. Tehát ha például „lefényképezünk” egy boroscímkét, akkor a telefon képernyőjén azon nyomban feltűnnek a releváns oldalak, értékelések, leírások vagy akár az is, hogy hol lehet a legközelebb megvásárolni az adott terméket. Emellett, ha valaki bírja az angolt, akkor beszélgethet is a készülékkel, illetve egészen pontosan a Google Assistant személyi asszistenssel. Ez gyakorlatilag egyfajta parancsalapú vezérlést, vagy szóbeli keresést takar. Tehát megmondhatjuk mondjuk a masinának, hogy holnap délre fogorvoshoz kell mennünk, és figyelmeztessen előtte, mire ő felvési magától a naptárba, és másnap jelzi, hogy dolgunk van.

Kamerák

A hátlapi fő kamerával 16 megapixeles, 71 fokos látószögű fotók lőhetők, plusz helyet kapott egy nagylátószögű, 107 fokos, azaz enyhén halszemoptikás képek elkészítésére is képes kamera. A lézeres autófókusz remekül dolgozik, a színek szépek, jó fényviszonyok mellett gyakorlatilag tökéletes képek készíthetőek vele.

Sötétben már azért nem teljesít ilyen jól, nem lehet vetélytársa egy „rendes” cserélhető objektíves, vagy tükörreflexes gépnek, de ez ma még egy mobiltól aligha várható el. A modell természetesen videózásra is alkalmas, és itt akár a 4K felbontású anyagok létrehozására is van mód!

Értékelés

Az LG G7 ThinQ az egyik legjobb telefon, amellyel valaha dolgunk volt. Rettenetesen gyors, iszonyú felhasználóbarát, nagyon jól néz kéz, remekül lehet vele filmezni és játszani. Pazar képek és videók készíthetőek a segítségével, a DAC-nak hála zenehallgatásra kiválóan alkalmas, és még a mesterséges intelligencia funkciók is hozzáadott értéket jelentenek. Odáig voltunk tőle!