Szombat estig ingyenes egy különleges akciójáték

Léghajókban kell csatázni a kooperatív Guns of Icarus Alliance-ben.

Az elmúlt hónapokban nagyon belejött a Humble Store a fizetős játékok ingyenes osztogatásába, némi szusszanás után most újabb promóciót indított: magyar idő szerint 2018. július 28. este 7 óráig bárki ingyen beszerezheti tőle az alapesetben 14,99 euróba kerülő Guns of Icarus Alliance-et. A játékot szokás szerint egy Steamen beváltható termékkulcs formájában kapják meg az érdeklődők.

A Guns of Icarus Alliance egy specifikusan kooperatív többjátékos játék, amelyben a csapatoknak léghajókon kell csatázniuk. A játékosok három osztály közül választhatnak: pilóták, fegyverkezelők, továbbá mérnökök lehetnek; az utóbbiak elsődleges feladata a léghajók csata közbeni javítása.

Az ingyenes játék igényléséhez csak be kell lépni a Humble Store-ba, majd végre kell hajtani a Guns of Icarus Alliance nulla eurós megvásárlását (bankkártyaadatokat nem kell megadni), majd a vásárlásról kapott e-mailen keresztül megtekinthető kulcsot be kell váltani a Steamen. A licenckulcs aktiválására augusztus 11-ig van lehetőség, a beváltatatlanul maradt kódokat ezután letiltja a Humble Store.

