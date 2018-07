Magyar szoftver felügyeli majd az ukrán árampiacot

A projekttel hivatalosan is európaivá válik az ukrán energia.

A magyar IP Systems Zrt. – alvállalkozóként az osztrák Siemens – és a Smart Tech cég bevonásával szállítja az ukrán villamosenergia-hálózat kiegyensúlyozói, piacüzemeltető és elszámoló rendszerét az Ukrenergo számára. A több mint 2 milliárd forint értékű, a Világbank által finanszírozott alkalmazásfejlesztési projekt várhatóan 2019 őszére valósul meg. Az IP Systems ezt követően 5 évre kapott megbízást az ukrán villamosenergia-piacot Európa vérkeringésébe is bekötő rendszer üzemeltetésére.

Ukrajna az Energiaközösség társult tagjaként vállalta, hogy energiapiacát az Európai Unióban érvényes szabályok szerint mielőbb megnyitja. A piaci résztvevők számára azonos feltételeket biztosító transzparens működést a „Kiegyensúlyozó Piac és Kapcsolt Szolgáltatások" nevű szoftvercsomag hivatott megteremteni, mely a teljes ukrán villamosenergia-piac napi működését és elszámolását is kezeli. Az ukrán villamosenergia-átviteli rendszert üzemeltető Ukrenergónál bevezetendő megoldás kifejlesztésével végül a jelentős nemzetközi energetikai szoftverfejlesztő tapasztalattal rendelkező magyar IP Systems Zrt.-t és az osztrák Smart Tech-et bízták meg.

A magyar vállalat TSO-IP nevű rendszerére, valamint az osztrák Smart Tech és Siemens kapcsolódó szoftverére épülő új megoldást az IP Systems várhatóan 1 év alatt készíti el és helyezi üzembe.

„A megoldás a villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózata (ENTSO-E) által támasztott követelményeknek megfelelően fogja biztosítani a napi üzleti folyamatok kezelését, elszámolását. Lényegében az ukrán árampiac európai uniós elveken kezd el működni, ami összességében azt is jelenti, hogy a szoftver az átláthatóság, a piaci alapokon megvalósuló függetlenség irányába való elmozdulásban segíti az ukrán árampiacot, és egyúttal hozzájárul a hálózat üzemeltetési biztonságának növeléséhez is. A rendszer alapját képző szoftverkomponenseket egyébként már Ausztriában, Bulgáriában, Kazahsztánban, Koszovóban, Macedóniában, Magyarországon és Svájcban is használják" – emelte ki Füzi Ákos, az IP Systems Zrt. vezérigazgatója.

A megbízással az IP Systems a régió legnagyobb villamosenergia-piacának számító Ukrajna meghatározó informatikai szállítójává válva tovább növeli kijevi irodája létszámát. A fejlesztőcég a szerződésben vállalt 5 éves üzemeltetésbe és támogatásba helyi mérnököket is bevon majd, de a rendszerfejlesztés teljes egészében a magyarországi fejlesztőbázisra alapozva zajlik.

