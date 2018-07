Hétfőtől teszteli a gaming jövőjét az EA

Emellett pedig befejezte a játékok ingyenes osztogatását.

A nagy játékkiadók egyetértenek abban, hogy a következő évtized végére teljesen új üzleti alapokra kerülhet az egész játékipar: eltűnhetnek a játékkonzolok és a gamer számítógépek, helyettük a felhőben futnak majd a játékok, ráadásul a gamerek vásárlás helyett havidíjért cserébe férhetnek majd hozzájuk.

Az elképzelés egyelőre üzleti és technikai szempontból is gyerekcipőben jár, nem népszerűek az ilyen rendszerben már jelenleg is elérhető streamelő szolgáltatások. Ettől függetlenül a nemrég maga is játékstreamelő technológiát vásárolt EA napokon belül megkezdi majd a vásárlók hozzászoktatását a koncepcióhoz, július 30-án elérhetővé teszi a nemrég bejelentett Origin Access Premier szolgáltatását.

A csak windowsos számítógépeken elérhető újdonság lényege, hogy az előfizetők havidíjért cserébe már 5 nappal a normál megjelenés előtt teljes hozzáférést kapnak majd az EA legújabb játékaihoz, beleértve a FIFA-hoz hasonló sportjátékokat, továbbá az Anthem-szerű big budget címeket.

Az előfizetési díj havi 15 vagy évi 90 euró lesz, ilyen sorrendben körülbelül 5 ezer és 29 ezer forintokról van szó.

Az egyben kifizetett éves díj körülbelül két vadiúj, nagy költségvetésű játék árának felel meg, így a vásárlói szokásoktól függően akár remek üzlet is lehet a fogyasztóknak. Persze az előfizetőknek maguknak kell gondoskodniuk a játékok futtatására alkalmas számítógépről,

az Origin Access Premier nem streamelőszolgáltatás.

További extra, hogy az Origin Access Premier árában benne van a külön is elérhető Origin Access Basic előfizetés. A már jó ideje igénybe vehető megoldással a játékosok havi 4 vagy évi 20 euróért (1300 és 6500 forintért) cserébe szabadon játszhatnak 120+ régebbi játékkal.

Kapcsolódó érdekesség, hogy az EA a héten nagy csendben megszüntette az évek óta futó On The House programját, azaz mostantól biztosan nem fog rendszeresen ingyen játékokat osztogatni a kiadó.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!