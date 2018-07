Perverzkedett a Google billentyűzete

Egy apuka majdnem kellemetlen sms-t küldött a bébiszitternek.

A modern okostelefonos billentyűzetek automatikus szövegkiegészítési funkciói általában jól működnek, viszont ha nem, akkor garantált a szórakozás. Sajnos mostanra rengeteg figyelmetlen mobilozó küldött már miattuk érthetetlen vagy vállalhatatlan tartalmú üzeneteket a rokonainak, az ismerőseinek, esetleg a közösségi médián keresztül az internet népének.

A legújabb gyöngyszemet a Google gyári billentyűzete szolgáltatta. Egy apuka sms-t szeretett volna küldeni a bébiszitternek, hogy van-e ide ideje vigyázni a gyerekre, a „Hey! Are you free to sit" begépelése után pedig a Gboard szövegkiegészítője simán odacsapta volna az „on my face" szöveget az üzenet végére.

Ha ezt így sikerült volna elküldenie, akkor azt kérdezte volna a bébiszittertől, hogy van-e ideje „ráülni" az arcára.

Ebből akár komoly botrány is kerekedhetett volna, főleg ha még fiatalkorú a segítője.

A botrányos javaslat egy rendszerszintű hiba eredménye volt, azaz nem csak a kérdéses apukánál javasolta ugyanezt a kiegészítést a Google billentyűzete. A cég mostanra javította a gondot.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!