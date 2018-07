Kirúgtak New York államból egy netszolgáltatót

Nem teljesítette a hálózatfejlesztési kötelezettségeit a Spectrum.

Az elmúlt évekig lényegében azt tehettek az egyesült államokbeli netszolgáltatók, ami csak jónak láttak, ez javarészt az agresszív és méregdrága lobbitevékenységüknek volt köszönhető. A netsemlegesség megszüntetésének kilobbizásával a jelek szerint most már számos állam politikusainál betelt a pohár, így a netsemlegesség saját hatáskörben való kierőszakolása mellett most hallatlan büntetést zsebelt be egy netszolgáltató: visszavonták egész New York államban a működési engedélyét.

A Spectrum nevű szolgáltató 2016-ban jött létre, a Charter és a Warner Cable egyesülése során. Az egyesülés egyik feltételeként azt szabta meg New York állam, hogy az új cégnek két éven belül 145 ezer otthon és vállalkozás számára kell elérhetővé tennie a gyors kábelnetet.

A hálózatfejlesztéseket a vacak internettel rendelkező térségekben kellett végrehajtani.

A vállalatnak sejthetően nem sikerült teljesítenie a vállalását, csak 86 ezer otthont és céget tudott lefedni. New York állam illetékesei szerint ráadásul szándékosan és cinikusan nem erőltette meg magát jobban a cég, azaz nem technikai okok állnak a háttérben: a Spectrum egyszerűen csak

magasról tett a kötelezettségeire.

Ennek következtében most kidobták New York államból, a Charter és a Warner Cable egyesülésének a jóváhagyását is visszavonták. A cégnek 60 napja van arra, hogy kivétel nélkül minden ügyfelének felhajtson egy másik netszolgáltatót.

Ez elég nagy munkának tűnik, New York államban olyan 5 millió előfizetője van a Spectrumnak.

