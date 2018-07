Megszűnhet a Samsung Galaxy J mobilcsalád

Drasztikus változások jöhetnek jövőre a cég kínálatában.

Nemrégiben már megírtuk, hogy a belátható jövőben állítólag az LG és a Samsung is el kívánják árasztani a piacot különféle megfizethetőbb mobilokkal, így felvéve a harcot a kínai gyártókkal. Most újabb témába vágó értesülés érkezett, amely szerint a Samsung jövőre drasztikus változásokat kíván eszközölni a belépő- és középkategóriás telefonkínálatában, újramárkázná és újrapozicionálná a mobiljait.

Ennek keretében a forrás szerint jövőre meg fog szűnni a világszerte népszerű Galaxy J család, plusz a Kínában és Indiában bejáratott Galaxy C és Galaxy On jelzésektől is megszabadulhat a cég. Ezzel párhuzamosan viszont jöhetnek majd a Galaxy R és Galaxy P szériák.

Nem világos, hogy egész pontosan mire készülhet a cég, miért tarthatja ténylegesen szükségesnek a bejáratott brandek megszüntetését.

További érdekesség, hogy a forrás szerint ha nem is jövőre, de két év múlva összeolvadhatnak a Galaxy S és a Galaxy Note termékcsaládok. Emögött elvileg az a ráció, hogy már jó ideje nagyon kevés különbség van a készülékek közt, lényegében csak a Note mobilokhoz járó S Pen érintőceruza tekinthető említésre méltó eltérésnek.

