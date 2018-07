Nem érdemes vírusirtóra költeni Windows 10 alatt

Kijött az AV-Test független víruslabor legújabb jelentése.

A közvélekedés szerint a Windows Defender vírusirtó gyakorlatilag semmit sem ér, aminek az alapját az adja, hogy a kiadása után évekig tényleg semmit sem ért. Szerencsére az elmúlt években drámaian megváltozott a helyzet: Windows 10 operációs rendszer alatt már a kezdetek óta kellőképp kompetens volt szoftver, ráadásul folyamatosan javul a teszteken.

Ezt most az AV-Test legújabb jelentése is alátámasztja. A független biztonsági kutatóintézet összeeresztett 18 biztonsági szoftvert a legújabb Windows 10 alatt, ezek közül 11-nek adta meg a TOP termék plecsnit, köztük a Windows Defendernek is.

Májusban és júniusban a Windows Defender 100 százalékos hatékonysággal detektálta az ismert kártevőket és a nulladik napi támadásokat, ráadásul az iparági átlagnál kisebb mértékben terhelte a számítógépek erőforrásait, lassította a netezést és a fájlmásolást.

A negatívumai, hogy az iparági átlagnál jobban lelassította a közismert és népszerű szoftverek telepítését, májusban 1,666,880 darab biztonságos alkalmazásból egyet kártevőnek nézett (az iparági átlag 11), továbbá kibabrált egy ismeretlen alkalmazás működésével (az iparági átlag nulla).

Az AV-Test három külön pontszámot ad a termékekre, mindegyik maximum hat lehet: a Windows Defender védelem és használhatóság tekintetében is hat pontot zsebelt be, míg a teljesítményére 5,5 pontot kapott, így összesítettben 17,5 ponttal büszkélkedhet lehetséges 18-ból.

A tesztelt védelmi szoftverek közül csak az Avira Antivirus Pro 15, a Kaspersky Internet Security v18 / v19, továbbá a McAfee Internet Security 21.x kapott maximális 18 pontot.

