10 trükk, amivel tovább bírja a telefon akkumulátora

Az okostelefonok sok mindenben előrelépést jelentenek hagyományos társaikhoz képest, de sajnos az akkumulátor élettartamára ez pont nem igaz. Amíg egy régi butafont elég volt egy héten egyszer teletankolni, addig ma ott tartunk, hogy naponta akár többször is rá kell dugni a mobilt a töltőre.

Ha pedig az ember elmegy valahova, akkor bizony még idegesítőbb lehet a gyors merülés. Ráadásul vannak olyan szituációk, amikor az akkupakk nem jöhet szóba, hiszen ha elmegyünk egy esküvőre, koncertre vagy bulizni a haverokkal, a legritkább esetben figyel ott a zsebben a mobil akksi.

Mutatunk néhány trükköt, amivel ha nem is állítható meg az energia elszivárgása, de legalább lassítható a folyamat.

Érdemes ezeket megfogadni (vagy legalábbis közülük néhányat), hiszen viszonylag egyszerű szabályokról, trükkökről van szó, és mégis akár duplájára vagy triplájára növelhető ezáltal az üzemidő.

1: Energiatakarékos mód bekapcsolása

A beállítások között található ez az opció, amely automatikusan kikapcsol egy csomó funkciót, módosít paramétereket, hogy kitolja az üzemidőt. A baj vele - és emiatt nem használják sokan -, hogy rengeteg olyan szolgáltatást is kilő, amelyekre szüksége lenne egy adott szituban az embernek, és ezeket manuálisan kell később visszakapcsolgatni, ami baromira idegesítő. Mindenesetre, ha tudjuk, hogy valahol nem fogjuk rendszeresen a telefont nyomogatni, nem lesz szükségünk a készülékre órákon át, akkor érdemes ezt a módot aktiválni.

2: WiFi, GPS, Bluetooth, mobilnet kikapcs

Ezek a vezeték nélküli adatátviteli technológiák ZABÁLJÁK AZ ENERGIÁT még akkor is, ha nem használják őket, pusztán a készenlét miatt. Ha valaki arra figyel, hogy ezeket kilője, mikor nincs rájuk szükség, akkor rengeteg energiát és kellemetlenséget spórolhat meg.

3: Nem használt appok likvidálása

Biztos mindenkivel előfordul, hogy az épp nem használt appokat nem lövi le, hanem csak megnyit egy másikat, vagy a böngészőt. A bibi csak az, hogy ilyenkor a háttérben ezek tovább is ott figyelnek, és falják a naftát úgy, hogy nincs belőle semmi hasznunk.

4: Készenléti mód

A bekapcsolt képernyő felelős a leginkább az akkumulátor gyors lemerüléséért, úgyhogy ennek elkerülése érdekében jobb azonnal kikapcsolni a kijelzőt, azaz készenléti módba állítani a telefont. Ehhez nem kell mást tenni, mint a bekapcsológombot egyszer megnyomni, és kész is a dolog.

5: Nincs szükség vibrálásra

Sokan nem is gondolnák, de a vibrálás az egyik legnagyobb energiapusztító. És bizony ha be vannak kapcsolva az értesítések, akkor percenként akár többször is rezeghet a teló. Szóval jobb kilőni ezt a funkciót is!

6: Fényerőcsökkentés

Kisebb fényerő, alacsonyabb fogyasztás! Ehhez nem is kell hozzátenni semmit.

7: Képernyő automatikus kikapcsolása

Beállítható, hogy milyen gyorsan lője ki magát a kijelző, ha nem nyúlnak hozzá bizonyos ideig a telefonhoz. Érdemes ezt az értéket minél alacsonyabbra állítani, így akkor sincs gond, ha valaki elfelejti kikapcsolni azt manuálisan.

8: AMOLED képernyőnél sötét háttér

Az AMOLED (OLED) technológiára épülő képernyők több energiát fogyasztanak, ha világosabb a háttér, és emiatt nagyobb fényerőre van szükség. Adja magát a megoldás: Sötét háttér kell, így kevesebb kakaó kell a telónak.

9: Animációk kikapcsolása

Az izgő-mozgó ikonok, mókás animációk látványosak, de egyrészt full feleslegesek, másrészt pedig gyilkolják az üzemidőt. Nem történik semmi, ha kikapcsolják őket, nem ér kevesebbet a telefon, csak tovább lehet majd használni.

10: Akkumulátorgyilkos appok mellőzése

Vannak olyan alkalmazások, amelyek iszonyúan pörgetik a hardvert, erőforrásigényesek, ezáltal a használatuk az átlagnál több energiát fogyaszt. Ilyen például a Facebook, WhatsApp, a Google Maps, a WeChat, az AppLock, és ironikus módon a DU Battery Saver is, amely elméletileg segít az akkumulátor kímélésében. Tehát érdemes átgondolni, hogy valóban szükség van-e ezekre, és használatukat a legminimálisabb időtartamra redukálni.

