Csak egy retro konzolt akartak, borzalmas vége lett

Folyamatos késések, a támogatók hitegetése, és egy meglehetősen megkérdőjelezhető végtermék lett az utóbbi évek egyik legbotrányosabb közösségi finanszírozási kampányának befejezése. Pedig minden egészen jól indult: az IndieGoGo közösségi kalapozós oldalon elindított projekt mögött az a Retro Computers ált, amelyik korábban már sikeresen készített egy modern, tévére köthető változatot a sokak számára mai napig kedves, klasszikus ZX Spectrumból. Ez volt a ZX Spectrum Vega, melynek elkészítését az eredeti gép készítője, Sir Clive Sinclair is támogatta.

Ezek után logikus folytatásnak tűnt a ZX Spectrum Vega Plus néven elindított projekt, melynek célja egész egyszerűen az volt, hogy mindezt hordozható, kézikonzolos formába öntve is elhozza a népnek. Nem csoda, hogy az emberek gyorsan rákaptak, hiszen a koncepció nagyon vonzó: ki ne akarna gyerekkorunk klasszikusaival út közben, nyaralás alatt vagy a mellékhelyiségen játszani? Mindössze két nap alatt összejött 2016 márciusában a kitűzött 100 ezer font, de a rajongók ezután is bőkezűek maradtak: összesen több mint 510 ezer fontot, azaz nagyjából 180 millió forintnak megfelelő összeget dobtak össze.

Az adakozási kedvhez nagyban hozzájárult, hogy a Retro Computers azzal az ígérettel állt elő, hogy a működő prototípusok már megvannak, így a támogatók pénze leginkább a gyártás beindításához kell. Mivel azonban még 2016 augusztusában sem volt semmi hír arról, hogyan állnak a folyamatok, a vállalat kénytelen volt fotókat kiadni egy valósnak állított modellről, továbbra is tartva magukat ahhoz, hogy az első példányok szeptember 26-án már a támogatóknál lesznek.

Innentől aztán elindult a késéscunami: szeptember 26-án bejelentették, hogy az új megjelenési dátum október 20-a. Persze ekkor sem történt semmit, azon kívül, hogy a Retro Computers egy bejegyzésben azt közölte az IndieGoGón, hogy a gyártás elindult. Ezzel kapcsolatban azonban további bizonyítékokat már nem tudott szolgáltatni a cég, így inkább november elején gyorsan átküldtek a The Inquirer magazinnak egy véglegesnek mondott példányt, ezzel is demózva, hogy mennyire jól állnak, a támogatók pedig csak tovább tűrték a folyamatos késéseket abban a tudatban, hogy legkésőbb karácsonyig megkapják a saját példányaikat (akkor éppen ez volt a legfrissebb ígéret).

A következő pofon november 25-én érkezett: a tesztelési folyamat során felfedeztek egy hibát az egyik gombbal, így tovább kellett késleltetni a megjelenést, és hogy még véletlenül se nyugodhasson meg senki, a The Inquirer elárulta, hogy az általuk kipróbált modell valójában egy teszteléshez használt, korai változat volt, és szó sincs arról, hogy végleges, gyártásra érett terméket kaptak volna.

Innentől aztán a tragikomédia egész 2017-ben folytatódott. A Retro Computers először azt ígérte, hogy már februárban elkezdik kiszállítani a konzolt, ami persze ismét csak nem történt meg, és ezen a ponton már maga az IndieGoGo is kezdte elveszíteni a türelmét. Márciusban befagyasztották a Vega Plus kampányoldalát, így nem lehetett többé pénzt adni a projektre, ezzel párhuzamosan pedig számon kérték a gyártót, hogy egyrészt mi ez az egész, másrészt pedig hogy miért nincs még mindig egy kőbe vésett, végleges megjelenési dátum.

Mivel innentől fogva 2017 során a Retro Computers már viszonylag ritkásan kommunikált mind a támogatókkal, mind pedig magával az IndieGoGóval, az utóbbi úgy döntött, hogy elég volt: arra szólította fel a gyártót, hogy legkésőbb 2018. június 5-ig futárral küldjenek el nekik egy végleges, gyártásra érett, működő példányt (ezzel bizonyítandó, hogy nem átverésről van szó), valamint térítsék vissza azon támogatók pénzét, akiknek ezek után már nem kell a termék.

Menet közben pedig egyre több furcsaság derült ki. Az eredeti ZX Spectrumot gyártó Sinclair marketing és kereskedelmi jogai ugyanis az Amstrad birtokában vannak, az Amstrad tulajdonosa pedig a brit médiaóriás Sky. Az IndieGoGo arra kérte a Retro Computerst, hogy a Sky egyik képviselője egyértelműen és hivatalosan erősítse meg, hogy nem ők késleltetik a konzol megjelenését (mert ilyen pletykák is felmerültek), de ezzel párhuzamosan egy másik kellemetlen helyzet is kialakult. Az ígéretek szerint ugyanis a Vega Plus ezer előtelepített játékkal érkezett volna, azonban a Retro Computers nem tudta bizonyítani, hogy mindegyikre hivatalos licenccel rendelkezik.

Mindez visszavezethető oda, hogy a Retro Computers két egykori vezetője, a Vega Plus ötletgazdái és kiötlői, Chris Smith és Paul Andrews még 2016-ban nagyon összekülönbözött Dr. David Levy jelenlegi igazgatóval, valamint Suzanne Martin jelenlegi ügyvezetővel, ami után Smith és Andrews távozott a cégtől. Levy később elárulta, hogy Andrews feladata lett volna a licencek megszerzése és kezelése, és állítólag az úriember meg is szerezte mind az ezret, azonban távozásakor az ezt bizonyító szerződéseket és megállapodásokat nem adta át a cégnek, ami további késésekhez vezetett.

De kanyarodjunk vissza: eljött az IndieGoGo által kitűzött június 5-i dátum, amire a Retro Studios nem tudott egy ténylegesen gyártásra kész konzolt mutatni, sem pedig végleges megjelenési dátumot kitűzni. Az IndieGoGo ezért másnap közölte, hogy egy behajtócéggel együttműködve igyekeznek majd visszaszerezni azoknak a támogatóknak a pénzét, akik nem hajlandóak tovább várni a Vega Plusra, azonban a Retro Studios számára továbbra is nyitva hagytak egy ajtót: ha menet közben sikerül elkezdeni a gyártást és a kiszállítást, akkor a behajtást is megszüntetik ellenük.

És akkor ezen a ponton közelítünk a történet végéhez. A Retro Computers július 6-án bejelentette, hogy felvették a kapcsolatot azokkal a támogatókkal, akik a "Blankety Blank" nevű szintre fizettek be. Ezt a szintet azután hozta be a gyártó, hogy kiderültek a fentebb említett játéklicencelési problémák, és ez azt takarja, hogy aki ezt rendelte meg, az néhány, legfeljebb a masina gyors kipróbálására használható játékkal kapja meg a konzolt, és ennyi.

Mindenesetre úgy látszik, hogy az első Vega Plus konzolok tényleg elkészültek, a Retro Computers ugyanis július 26-án közölte, hogy megkezdték a kiszállítást, és az első YouTube-videók már meg is jelentek arról, hogy a támogatók kézhez kapták őket. Sajnos azonban az eddigi tapasztalatok nem túl rózsásak: egy Craig Wooton nevű úriember például az általa készített fenti videóban azt ecseteli, hogy a masina mindenféle védőcsomagolás nélkül érkezett, az összeszerelési minőség egy olcsó kínai gagyi kütyü benyomását kelti, a külseje nagyon messze van az eredeti koncepciókon belengetett változattól, és hogy az a néhány próbajáték, ami jelenleg elérhető, nem működik megfelelően együtt a Vega Plus gombjaival, így azok gyakorlatilag kezelhetetlenek.

Kíváncsian várjuk a folytatást.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!