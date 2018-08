Mégis elfogadható a Google számára a cenzúra?

Bő egy éve dolgozhat a kínai keresőpiacra való visszatérésén.

Ugyan a világ legnépszerűbb keresőmotorja messze a Google, azonban a földkerekség legtöbb internetezővel rendelkező piacán pont nem érhető el: csupán négy évvel a helyi megjelenése után, 2010-ben kilépett a kínai piacról. A hivatalos álláspontja szerint nem kívánta az addiginál is jobban cenzúrázni a helyi keresőmotorját, a szólásszabadság és az alapvető emberi jogok betartásának fontossága mellett állást foglalva inkább önként távozott. Konkrétan akkor telt be a pohár, mikor egy állami eredetűnek vélt kibertámadás vizsgálata során a cég biztonsági szakemberei rájöttek, hogy számos kínai emberi jogi aktivista Gmailjébe betörtek a támadók.

A The Intercept most belsős szivárogtatótól kapott dokumentumokra hivatkozva azt írja, hogy meggondolta magát a Google, és Dragonfly kódnév alatt már 2017 tavasza óta újból fejleszti a keresőmotorjának kínai piacra szánt verzióját. Ez megfelelne a helyi politikai megkötéseknek, azaz a normál és a képkeresési találatokban, a helyesírás-ellenőrzőben, továbbá a keresési javaslatokban is filterezné a kínai vezetés által nemkívánatosnak tekintett tartalmakat és eszméket.

Ilyenek például a Tienanmen téri vérengzés és a Szólásszabadság című Wikipedia-szócikkek.

A Dragonfly jelenleg egy mobilalkalmazás, és nem tudni, hogy böngészős felületen elérhetővé kívánja-e tenni a Google. Már ha sikerül egyáltalán engedélyeztetnie a működését a kínai hatóságoknál, ami annak ellenésre sem biztos, hogy a Google vezérigazgatójának tavaly decemberben sikerült személyesen tárgyalnia a Dragonfly-ról egy meg nem nevezett, magas rangú kínai tisztségviselővel.

Kontextusként: a Play Áruház a mai napig nem érhető el Kínában, pedig ott is az Android dominálja a mobilpiacot.

A piacra való visszatérési szándék persze érthető: 750 millió internetező van Kínában, így gigantikus bevételszerzési lehetőséggel kecsegteti a hirdetések kiszolgálásából élő cégeket.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!