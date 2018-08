Ennyit tud ma egy ultraolcsó okostelefon

A Vodafone hosszú évek óta kínál saját márkás okostelefonokat, és a cég stratégiája az idei évben sem változott meg. Idén is több új készülékkel jelentkezett a brit telekommunikációs gigász, amelyek között a hagyományokhoz hasonlóan megtalálható egy igen kedvező árú modell, a Vodafone Smart N9 Lite.

Külső: semmi extra

Nincs mit szépíteni a dolgon, az N9 Lite egész jól néz ki, de azért megjelenésében nyoma sincs a jelenleg trendinek számító megoldásoknak. A keret oldalt, alul és felül is vastag, ennek köszönhetően a kijelző csak a frontfelület 72,1 százalékát foglalja el, ami jelentősen elmarad attól, amit a mai topkészülékek produkálnak.

Az összeállítás minősége megfelelő, nincsenek sorjás élek, pontatlan illesztések, amiért mindenképpen dicséret illeti a terméket. A gombok oldalt kaptak helyet, kényelmesen elérhetőek, a készülékház kellően vékony, és a súlya sem vészes (155 gramm).

Csak a kötelezőt

A termékbe egy nyolcmagos (1,3 Ghz-es ARM Cortex A-53 magokkal) MediaTek MT6739WA processzor került mindössze 1 GB RAM és egy Mali-T720MP2 grafikus vezérlő társaságában.

Ez pedig ma már meglehetősen gyenge hardvernek számít, a teljesítménye egyszerűen kevés az erőforrás-igényesebb alkalmazások problémamentes futtatásához.

Emiatt mondjuk rengeteg játékról le kell mondani, sőt a használat közben olykor némi akadozás, belassulás is tapasztalható. Annak ellenére, hogy az Android 8.1 Oreo GO verziója (itt irtunk róla részletesen) került fel a termékre, amely mentes mindenféle felesleges sallangtól, és a lehető legoptimálisabban használja ki egy szerényebb képességű mobilban rejlő lehetőségeket is.

Persze arról szó nincs, hogy használhatatlan lenne a termék, gond nélkül meg lehet rajta nézni az e-maileket, a Facebookot, Twittert, a vonatok menetrendjét, YouTube-videókat, lehet böngészni, vagy akár filmezni. De az előfordulhat, hogy a sebességgel akadnak problémák, ami azért borzasztó idegesítő tud lenni.

Kijelző: A minimum

A kijelzőről is süt, hogy törekedtek a költségek lefaragására. Az 5,5 inches, 8 bites, 16 millió szín megjelenítésére képes IPS LCD technológiára épülő kijelző felbontása ugyanis, mindössze 480 x 960 képpont. Ez pedig 201 ppi (pixel/inch) képpontsűrűséget jelent, ami ma már elég gyatra értéknek számít. Ennek következtében a pixelek nagyok, a vonalak nem olyan finomak, simák, az átmenetek nem gördülékenyek. A betekintési szöggel is akadnak problémák, hiszen ha valaki oldalról nézi a képernyőt, azt fogja tapasztalni, hogy a színek először kifakulnak, aztán pedig megváltoznak. Szemből nézve a tónusokkal egyébként nincs különösebb probléma, az árnyalatok természetesek. A kijelző maximális fényereje 294 nit, ami nem túl sok, és ami azt eredményezi, hogy napfényben a képernyő nem látható jól. A feketeszint ilyenkor 0,41 nit, ami 700:1 valós kontrasztarányt jelent, ez pedig meglehetősen gyenge eredménynek számít. A mozgásmegjelenítés korrekt, akadozásnak, remegésnek nincs nyoma, és a kisebb objektumok körül sem tűnik fel remegő keret, aura.

Üzemidő, hang, telefonos képességek

Az akkumulátorra nem lehet panasz, hiszen a 2460 mAh energiacella abszolút elsőrangú egy ilyen készülékben. Ez pedig a gyakorlatban azt jelenti, hogy az üzemidő kiemelkedő, akár 15-16 órányi netezésre, filmezésre elegendő energia eltárolását biztosítja az akksi 50 százalékos fényerő mellett.

A beépített hangszóró csodákra nem képes, hiszen a hangereje elég, de a minőséggel akadnak problémák. Fejhallgatóval teljesen jól használható, akár zenehallgatásra is, bár azért az audiofile-oknak vagy különösen igényeseknek kevés lesz. A mikrofonja elsőrangú, így telefonálásra a Vodafone Smart N9 Lite remekül alkalmas. A termék 5 megapixeles, LED-es vakuval ellátott előlapi, szelfikamerát, és 8 megapixeles, autófókuszos, vakus hátlapi kamerát kapott.

A segítségükkel csak ideális körülmények között készíthetőek vállalható fotók, mert kevés fénynél már nagyon zajos és csúnya lesz a végeredmény.

Összegzés

A Vodafone Smart N9 Lite egy jól használható készülék, ami arra, amire kitalálták, tökéletesen alkalmas.

A jó grafikájú játékokat, nagy felbontású filmeket, videókat el lehet felejteni, a fényképezőgép funkciói sem kimagaslóak, viszont netezni, e-mailezni remekül lehet vele. Az akkumulátora kifogástalan, a telefonos funkciók is jól működnek, az ára pedig nagyon baráti, hiszen kevesebb mint harmincezer forintért már megvásárolható előfizetéstől független konstrukcióban.

