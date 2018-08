Elindult a BlackBerry bétaprogramja

Visszajelzéseket vár a BlackBerry az appokat tesztelő közösségtől.

Korábban többen ismerték a BlackBerry Beta Zone-t: ez volt az a hely, ahol a BlackBerry felhasználói még az androidos idők előtt megtalálták a BBOS-re írt appok béta verzióit.

A BlackBerry Beta Zone többé persze nem létezik, de a gyártó azért keresi azokat az embereket, akik szívesen tesztelnék és használnák a BlackBerry szoftvereket BlackBerry vagy más androidos okostelefonon.

A cég értelemszerűen várja a visszajelzéseket, és ezek, valamint a gyakorlati használati tapasztalatok alapján módosítja a termékek fejlesztését.

A béta verziós appok egyébként a Hub+ Suite-hoz kapcsolódnak, aminek része többek között a BlackBerry Hub, a BlackBerry Calendar, a BlackBerry Password Keeper, a Contacts by BlackBerry, a BlackBerry Device Search, a Notes by BlackBerry, a Tasks by BlackBerry, a BlackBerry Launcher és a BlackBerry Privacy Shade.

Aki nem kapott meghívót, az az alábbi oldalon jelentkezhet.