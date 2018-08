Bemutatta az új csúcstévéit a Sony

Az új modellek a lehető legjobb képminőség mellett jelenítik meg a tartalmakat, úgy, ahogy alkotóik megálmodták.

A Sony Europe bemutatta két új televízió szériáját, amelyek a különleges technológiai megoldások mellett tartalmazzák az újgenerációs X1 Ultimate processzort. Az új AF9 OLED és ZF9 LCD modelleket a MASTER elnevezéssel illették, amelyet csak a Sony legjobb képminőséget nyújtó, csúcskategóriás televíziói kapnak meg. A Sony célja egy olyan televízió sorozat megalkotása volt, amely képes úgy megjeleníteni a tartalmakat a képernyőn, ahogy a filmkészítők megálmodták. Ennek érdekében a MASTER sorozat olyan képminőségre törekszik, amelyre csak a filmstúdiókban látott professzionális megjelenítők képesek.

A MASTER sorozat mindkét tagja, az AF9 és a ZF9 is az újgenerációs X1 Ultimate processzorral van felszerelve, ami központi szerepet játszik az élethű képminőség elérésében. A kiváló minőségű jelfeldolgozó rendszer precíz gyártása azonnal észrevehető különbséget hoz a megjelenített képben.Az X1 Ultimate processzor képes felismerni és elemezni a képernyőn lévő objektumokat a Sony új objektumalapú Super Resolution technológiájával a kivételes pontosság és részletgazdagság érdekében. Frissítésen esett át az objektumalapú HDR remaster is, amely mostantól minden témát egyenként javít fel a jobb színmélység, a pontosabb textúra-részletesség és az élethűbb kép kedvéért.

A Sony mérnökei a Sony Pictures Entertainment-tel közösen már a kezdetektől fogva azon dolgoztak, hogy a filmkészítők elvárásainak megfelelő termékeket gyártsanak. A Netflix együttműködésével a Sony elhozza a „Netflix Kalibrált Módot”, amelyet kifejezetten úgy fejlesztettek, hogy a stúdióban tapasztalt képminőséget érje el, megőrizve a művész kreatív vízióját és szándékát.

Az AF9 televízióban megtalálható a Sony legjobb OLED panelvezérlője, a Pixel Contrast Booster, amely úgy maximalizálja a dinamikus tartományt, hogy tovább szélesíti a színleképezés területét, mindezt magas fényerő mellett. Mindemellett a megjelenített tartalmakat hozzáadott részletekkel és textúrákkal javítja fel.

Az AF9 OLED TV kiemelkedő hangminőséggel rendelkezik köszönhetően az új Acoustic Surface Audio+ technológiának. Az Acoustic Surface technológiát a tavalyi A1 sorozat után az idei AF8 termékcsalád is tartalmazza. A továbbfejlesztett Acoustic Surface Audio+ esetén a képernyő középső részén is megtalálható hangvezérlővel rendelkezik, valamint kapott egy extra mélysugárzó csatornát is, amely így 3.2 csatornás hangrendszert ad ki. A középső hangvezérlő a mozitermekben is hallható módon váltja fel a középső hangszóró szerepét az AT (akusztikailag átlátszó) képernyő mögött. A három hangvezérlő és az oldalirányba fordított mélynyomók segítségével az AF9 kiemelkedően gazdag hangzásképet hoz létre. Ráadásul az AF9 rendelkezik középsugárzó üzemmóddal is, amelynek bekapcsolásakor az Acoustic Surface Audio+ technológia átveszi a középsugárzó szerepét a házimozi rendszerben.

A ZF9 LCD televízióban található X-Wide Angle technológia csökkenti a színeltolódást, így a képminőség a tengelyiránytól eltérő szögből sem romlik és a színek is valósághűek maradnak, függetlenül attól honnan nézik a képernyőt. Az X-Motion Clarity technológia a fényerő csökkentése nélkül minimalizálja az elmosódást, így a két technológia együttesen segít leküzdeni az LCD technológia hátrányait az OLED-el szemben.

Az AF9 és a ZF9 sorozat Android TV operációs rendszerével egyszerűen fedezhető fel a mozifilmek, zenék, fotók és játékok világa. A Hangalapú keresés funkcióval meglepően könnyű megtalálni a kedvenc tartalmakat, kérdéseket feltenni vagy irányítani a televíziót. A beépített Chromecast segítségével a tartalmak okostelefonról vagy tabletről gyorsan és egyszerűen továbbíthatók a televízió képernyőjére. A Google Play segítségével karnyújtásnyira vannak a legjobb mozifilmek, tévéműsorok és játékok egyaránt.

A Sony a MASTER Sorozat európai megjelenési dátumát egy későbbi időpontban jelenti be.

