Ezek a cégek alakítják a tabletpiac trendjeit

Az Apple, a Huawei és a Microsoft stratégiája bizonyult a legjobbnak a tabletpiacon.

Több mint három éve vannak lejtőn a tabletpiac eladásai, és az idén április és június között eladott 40,9 millió készülék újabb visszaesést jelent: ezúttal éves szinten 6 százalékot zuhant a piac.

Hiába azonban a zsinórban tizennegyedik lépcső lefelé, azért vannak biztató jelek is.

Az öt legnagyobb gyártóból kettő például tudta növelni az eladásait.

Az Apple éves szinten mindössze 1 százalékos növekedést tudott felmutatni, de továbbra is uralja a piacot eladásokban, árbevételben és nyereségben. Az iPadek átlagára is stabil, az olcsóbb 9,7 hüvelykes modell ellenére is.

A Strategy Analytics adatai alapján a Huawei volt az egyetlen androidos gyártó, amely növekedést tudott elérni: éves szinten 17 százalékos az előrelépés, ami 9,1 százalékos részesedést jelent a piacból.

Említést érdemel még a Microsoft is, amely bár mindössze 1 millió darab Surface Pro és Surface Book 2 készüléket adott el, ez a második nagy előrelépése, és a Surface Go újabb lendületet adhat a gyártónak. A Google a Chromebookokkal próbálkozna, eközben a Samsung és az Amazon lendülete kifulladt. Az androidos platform szabadesésbe kezdett.