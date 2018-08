Döbbenetes titkok Steve Jobsról

Azzal ezen a ponton valószínűleg a legtöbben már tisztában vannak, hogy Steve Jobsnak tulajdonképpen két énje volt. Az egyik rendkívül sikeres, forradalmi termékeket kitaláló és piacra dobó, karizmatikus cégvezér, akiért világszerte milliók rajongtak és rajonganak még most is, halála után. Jobs másik énjét azonban már jóval kevesebben ismerik, hiszen a magánéletét igyekezett rejtve tartani, amennyire csak lehetséges. Most azonban Jobs lánya új könyvet írt, amiből sokat megtudhatunk, és amiből egy-egy érdekesebb részletet már elkezdett kiszemezgetni az internet.