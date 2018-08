Apró iPad lehet a legnagyobb iPhone

Fekvő tájolású felülettel is használhatóak lehetnek rajta az appok.

Rohamosan közeledik az idei három Apple iPhone bemutatása és az iOS 12 végleges változatának kiadása, így egyre több információ szivárog ki ilyen vagy olyan úton az új mobilokról. A legújabb érdekességet az iOS 12 legújabb bétájához tartozó fejlesztői készlet szolgáltatta: a szoftver szerint a 6,5 hüvelykes legnagyobb modellen elérhető lesz az appok eddig csak az iPadeken látott, a fekvő kijelzőtájolást hatékonyan kihasználni képes felülete.

Maga a fekvő tájolás persze nem újdonság, szinte minden alkalmazás támogatja, de a telefonok oldalukra forgatásakor tipikusan annyi történik, hogy 90 fokkal elfordul a programok felülete. Az iPadeken ideális esetben ez nem így van, az alkalmazások ugyanis módosítják a kezelőfelületük felépítését, hogy hatékonyan ki tudják használni a rendelkezésre álló helyet.

Ez jól megfigyelhető az emulátorból szedett képernyőképeken is, például fekvő tájolásban a telefonkönyv és az üzenetküldő alkalmazás baloldalán is megjelenik a kontaktok listája, de éppen a naptár is sokkal átláthatóbbá válik.

