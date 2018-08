Tesztelhető a Windows 10 és az Android integrációja

Nem világos, hogy az ősszel általánosan elérhetővé válik-e a Your Phone.

A Windows 10 idén ősszel érkező második óriásfrissítése nem fog túlságosan bővelkedni az elsőre is nyilvánvaló újításokban. Most felcsillant a remény, hogy azért akad majd benne egy sokak számára hasznos érdekesség, miután a Microsoft megkezdte a rendszer legújabb nyilvános előzetesében a Your Phone alkalmazás tesztelését.

A Your Phone lehetővé teszi majd a számítógépezőknek a mobiljaikon lévő egyes információk kezelését: például könnyen elérhetik a fotóikat és az értesítéseiket, sms-eket olvashatnak és írhatnak, linkeket küldözgethetnek az eszközök között.

Az alkalmazás funkciókészlete technikai okokból függ majd attól, hogy Android vagy iOS rendszerű telefont használnak-e a mobilozók.

A működéséhez nem kell Bluetooth segítségével összepárosítani a számítógépet és a mobilt: a rajtuk futó appokat egy Microsoft-fiókkal lehet összeboronálni, helyi hálózaton vagy az interneten keresztül is folyhat köztük az adatkommunikáció.

A Your Phone most elérhetővé vált bétája még rendkívül fapados. Az Android 7.0 vagy újabb rendszerekkel kompatibilis verziója csak a mobilokon lévő fotók elérését teszi lehetővé, bár elméletileg rövidesen az sms-ek megtekintése és írása is elérhető lesz benne. Az iOS-es kiadás egyetlen jelenlegi funkciója, hogy az éppen megnézett weblap átküldhető vele a számítógépre, ilyenkor az Edge böngésző „magától" betölti a kért oldalt a PC-n.

Egyelőre nem világos, hogy a Your Phone elérhető lesz-e Windows 10 őszi óriásfrissítésében, hiszen láthatóan korai fázisban van még a fejlesztése, de reménykedni persze lehet.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!