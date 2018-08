Beépített MP3-lejátszót kapott a Creative fülhallgatója

Sportoláshoz is ajánlja a Bluetooth-os fülest a vállalat.

A Bluetooth-fülhallgatók tipikusan tizenkettő egy tucat termékek, bár természetesen nagyon széles skálán mozog a minőségük, a kényelmük, a hangzásviláguk, az akkus üzemidejük. A Creative most egy szokatlan modellel állt elő: az Outlier ONE Plus anélkül is használható zenehallgatásra, hogy bármihez is hozzá kellene párosítani.

A koncepció nagyon egyszerű, a vállalat egyszerűen csak elővette a tavaly nagy sikert aratott Outlier ONE modelljét, és beleépített egy 4 GB háttértárat kínáló MP3-lejátszót. Külsőre senki meg nem mondaná, hogy a kütyü képes MP3 és WMA (max. 320 kbps), továbbá FLAC (max. 1,3 Mbps) dalokat is lejátszani.

Persze a 4 GB háttértár nem sok, de különösen MP3-ban azért jó néhány órányi zene ráfér.

A Creative szerint amennyiben az ügyfelek csak MP3-lejátszóként használják a terméket, akkor a beépített akkuja olyan 10 órányi üzemidőt tesz lehetővé. Telefonhoz párosítva már nem ennyire jó a helyzet, a Bluetooth adatkapcsolat energiaigénye miatt legfeljebb 7 órára csökken az üzemidő.

A sportoláshoz is ajánlott Outlier ONE Plus fontosabb tulajdonságai közül kiemelhető az izzadtságtűrő kialakítás (IPX4), a telefonhívások bonyolíthatósága, a jó minőségű hangzás, a környezeti zajok hatékony izolációja, továbbá a 16 grammos súly.

A Bluetooth-fülhallgató 50 eurós, olyan 16 ezer forintos áron már megrendelhető a gyártó webshopjából.

