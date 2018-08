Tovább nőhet a csúcsmobilok ára

Az ezerdolláros határ átlépése csak a kezdet volt.

Tavaly a sajtóban és a közösségi médiában is óriási felháborodást keltett a pletyka, miszerint az Apple iPhone X már ezer dollárnál fog kezdődni. Nem úgy tűnt, mintha az emberek hajlandóak lennének ennyire sok pénzt kiadni a készülékért, még ha előfizetéssel vásárolva nem is kell egyben otthagyniuk az összeget a kasszánál.

Ehhez képest az iPhone X remekül fogyott, nagyban hozzájárult az Apple legutóbbi rekord negyedévéhez is, három hónap alatt 53,5 milliárd dollár bevételt és 11,5 milliárd dollár profitot termelt a vállalat. A sikerén felbuzdulva persze a cég versenytársai is emelni kezdték a csúcsmobiljaik árát, a héten hivatalosan is bemutatkozó Galaxy Note 9 sem lesz olcsóbb az Apple jelenlegi csúcsmodelljénél.

Az elemzők egyetértenek abban, hogy a csúcsmobilok ára nem mostanában fog stabilizálódni. Ugyan tény és való, hogy a készülékek minden eddiginél drágább alkatrészekből és anyagokból állnak, azonban az áraik durva kilövésének valódi oka, hogy a gyártók egyszerűen csak az utolsó fillérig maximalizálni kívánják a bevételüket.

Azért ilyen drágák a mobilok, mert ennyiért is eladhatóak. Akkor miért kérjenek értük kevesebbet?

Emiatt a gyártók fokozatosan addig emelik majd az árakat a következő években, amíg a csúcsmobiljaik közönségének elege nem lesz a nevetséges szintű túlárazásból, és nem lesznek már hajlandóak megvenni az új telefonjaikat.

