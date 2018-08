Kisgyermekes anyukák segíthetnek a programozóhiányon?

Közismert tény, hogy már most húszezer informatikus hiányzik Magyarországon, és ez a szám növekedni fog a jövőben. Figyelembe véve a szakma kiemelkedő fizetési szintjét is, nem kérdés, hogy a karrierváltáson gondolkodóknak érdemes belevágniuk a programozóképzésbe. A Green Fox Academy legújabb, az Academy4Momsszal közös képzését kifejezetten 1,5-4 éves korú gyermeket nevelő anyáknak hirdették meg: amíg ők programozni tanulnak, gyermekeikre bölcsiben vigyáznak. Majd a képzés elvégzése után az elhelyezkedésben is segítenek nekik.

Utasi-Peszlen Rita maga is karrierváltó, HR-esből lett bölcsitulajdonos kisfia születése után. De nem elégedett meg ennyivel, arra gondolt, hogy más anyukáknak is szívesen segítene szülés után visszatérni a munka világába. HR-szakemberként pontosan tudja, milyen kihívásokkal néznek szembe a munkaerőpiacra szülés után visszakerülő nők, anyaként pedig azt is megtapasztalta, hogy milyen nehéz megfelelő napközbeni felügyeletet találni a kicsik számára.

Ebből jött létre az Academy4Moms ötlete, ahol az anyák új szakmát tanulhatnak, miközben a gyermekeik a legmodernebb fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt.

Új karrier egy rugalmasabb szakmában

A Green Fox Academy Magyarország első négy hónapos programozóképzése. Működésük közel három éve alatt már több mint 470 hallgató iratkozott be junior szoftverfejlesztő képzésükre. Végzőseik 90 százaléka sikeresen el is tudott helyezkedni, köszönhetően annak, hogy több mint ötven olyan céggel állnak kapcsolatban, amelyeknek rendszeresen szükségük van képzett és motivált junior programozókra. A Green Foxnál mindig is fontos volt munkájuk társadalmi hatása, így már évek óta azon gondolkoztak, hogy olyanokat is be tudjanak vonni, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy napi 8-10 órát szánjanak egy szuperintenzív szoftverfejlesztő képzésre – mondta Bárdos Kristóf, a Green Fox Academy társalapítója.

Célcsoportként felmerültek a kisgyerekes anyukák, akik sokszor hiába szeretnének dolgozni, nem találnak olyan munkahelyet, ahol elég rugalmasak a körülmények, így nem tudják összeegyeztetni a munkát és a családot. Pedig az IT-szektorban működő cégeknél a munka sok esetben éppen ilyen: ezt ismerte fel az Academy4Moms alapítója, amikor megkereste a Green Foxot ötletével, majd pedig

együtt dolgoztak ki egy képzési tervet kifejezetten a kisgyermekes anyukák igényeire szabva.

Alapelv volt, hogy fokozatosan készítsék fel az anyákat a tanulással járó új helyzetre, például ne kelljen azt érezniük, hogy a hirtelen jött új kötelezettség a család rovására megy. A tananyag viszont ugyanaz, mint a Green Fox Academy 4 hónapos képzésén, hiszen ez a piacképes tudás biztosítja azt, hogy a képzést követően el tudjanak helyezkedni az anyukák.

Előképzettségre nincs szükség, de felvételi van, a motiváció és társas készségek vizsgálata mellett a jelölt digitális írástudását és angol nyelvtudását vizsgálják, hiszen az IT-szektor nyelve alapvetően az angol. Ez sem kell, hogy bárkit is visszatartson a programozástól, mert a tíz hónapos tanfolyam első hónapjában felzárkóztató angollal indul, ami jó ráhangolódást is jelent az újbóli tanulásra.

Maga a programozó képzés tehát kilenc hónap, amely három modulból épül fel. Az első modulban, heti 3x3 órában a programozás alapjait lehet elsajátítani. A második az úgynevezett orientációs modul, amikor már heti 5x3 órában egy kiválasztott technológiában, programnyelvben mélyedhetnek el jobban a résztvevők. A képzés utolsó része pedig egy hét hetes projektfeladat, amikor már egy konkrét projekten dolgoznak a programozójelöltek. Ez a legintenzívebb rész, hiszen ekkor mintegy „főállásban", napi nyolc órában ott kell lenniük a képzésen. A gyerekek szempontjából viszont ez sem jelent gondot, hiszen ugyanazon a helyen, a képzéshez igazítva biztosítják a kicsik bölcsődei ellátást.

A kurzus végén a Green Fox Academy és az Academy4MoMs csapata az elhelyezkedésben is segíti az édesanyákat, a képzés és az új élethelyzet okozta nehézségeken pedig egy pszichológuscsapat segít átlendülni.

Bárdos Kristóf szerint egyre több olyan cég van, ahol kifejezetten 4-6 órás részmunkaidőben keresnek alkalmazottakat, de ha valaki 8 órában szeretne dolgozni, arra is van lehetőség. Nagy előny az anyukák számára, hogy az IT-szektorban sokszor van lehetőség otthonról is dolgozni, illetve a munkaidőt is rugalmasan lehet igazítani a családi kötelezettségekhez.

A képzés megálmodói azokra is gondoltak, akik szívesen vennének részt, de anyagilag megterhelő lenne számukra a képzés. Emiatt választhatnak a jelentkezők több fizetési konstrukció közül, és lehetőségük van a limitált számban elérhető részösztöndíjak megpályázására is, amelyet a legmotiváltabb és legjobb felvételi eredményt elérő jelentkezők nyerhetnek el.

