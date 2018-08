Éledezni látszik a Mozilla Thunderbird

Új főverzió vált elérhetővé a levelezőprogramból.

A Thunderbird hosszú időn keresztül az egyik legjobb ingyenes és nyílt forráskódú levelezőprogram volt, azonban 2012 vége táján a Mozilla szép lassan erőforrásokat kezdett elvonni a projekttől, ami alaposan meg is látszott a végterméken: egyre kevesebb érdemi és szükséges újítást kapott, viszont egyre látványosabb bugok jelentek meg benne. A projekt 2015 végére már hivatalosan is a halál szélére sodródott: a Mozilla vezetésének az álláspontja szerint nagyban hátráltatta a Firefox fejlesztését, és ugyan a Thunderbird továbbra is kapott infrastruktúrát, jogi és anyagi segítséget, de ennél többet nem volt hajlandó tenni érte a szervezet.

A legújabb fejlemény a témában, hogy tavaly májusban megkezdődött a Thunderbird kiköltöztetése a Mozilla infrastruktúrájából, ezzel párhuzamosan pedig újból számottevő fejlesztői aktivitás mutatkozott a projekt háza táján.

Az elmúlt években a levelezőprogram csak kisebb hibajavításokat kapott, plusz az alapvető kódbázisát frissítgették a Firefox hosszan támogatott kiadásának éppen aktuális változatára.

A közreműködők most hétfőn kiadták a Thunderbird 60-at. A verziószámból sejthetően ez a Firefox legújabb hosszan támogatott kiadásának a kódjára épül (már Firefox Quantum modulok is vannak benne), de ami van hasonlóan fontos, hogy a fejlesztők kegyetlen mennyiségű hibajavítást, kisebb fejlesztést eszközöltek benne. A legérdekesebb újdonsága talán az, hogy támogatja a FIDO U2F szabványú, kétlépcsős hitelesítésre használt hardverkulcsokat.

A Thunderbird 60 elsőre nem tűnik nagy számnak, de mégis rendkívül fontos mérföldkő a feltámadni látszó projekt életében.

Akinek szüksége volna a Windows, Linux vagy macOS rendszerű számítógépén egy levelezőprogramja, annak ismét érdemes egy próbát tennie a Thunderbirddel. Az új verzió telepítőkészlete a hivatalos webhely mellett az ORIGO Szoftverbázisról is letölthető.

