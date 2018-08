Keresik a legsokoldalúbb informatikust

A II. Országos IT Megmérettetésre azokat várják, akik szeretnek játszani, szeretik az izgalmas történetekbe ágyazott versenyeket, akiknek fontos a folyamatos fejlődés és kíváncsiak arra, hogy mennyire naprakész a tudásuk.

A tavalyihoz képest rengeteg újítással szeptemberben startoló, 10 héten át tartó megmérettetésen a jelentkezők 24 különböző kategóriában, egyre nehezedő feladatok során - a programozástól kezdve az informatikai biztonságon át egészen a Big Data-ig – több területen mérhetik össze tudásukat.

A szervező IThon.info csapata minden évet egy jó ügynek szentel. Az idei IT összefogás keretében arra kérik az informatikusokat, hogy

tegyenek együtt több millió akadályoztatott ember jobb internetezési lehetőségeiért.

A jelentkezők belekóstolhatnak egy új gyártósor egyik robotjának tervezésébe, vagy egy olyan chatbot fejlesztésébe, amelytől az esti szórakozáshoz program-javaslatokat lehet kérni; bizonyíthatják, hogy képesek komplett, adattárház-alapú rendszerek megtervezésére és elkészítésére; egyre nehezedő programozási feladványok megoldásával juthatnak ki egy szabadulószobából; az igazi fekete öves JavaScript guruk pedig egy fiktív bank internetbankjának fejlesztésére is vállalkozhatnak.

A 10 perces, egyre nehezedő feladatok a 8. fordulóig szabad időbeosztással bárhonnan elvégezhetőek.

A Megmérettetésre augusztus 8-tól lehet nevezni, a verseny szeptember 12-én indul és 10 héten át tart.

„Azokat várjuk, akiknek fontos a folyamatos fejlődés, akik szeretnek játszani, és kíváncsiak arra, hogy hol tart a tudásuk. Ezen a pályán a megszerzett tudás akár 1-2 év alatt is elévülhet, azok lesznek képesek jó irányba befolyásolni a jövőt, akik fejlődni, tanulni akarnak. Őket keressük, mert fontos a jó példa, a példamutatás. Ebben játékban az is nyer, aki nem nyer, hiszen valami újat egészen biztosan tanul és az is előfordulhat, hogy egy játékos valami újat mutat nekünk is. Ezért is ez a mottónk: Tanulj, Taníts, Tűnj ki!" - mondja Pulay Gellért, a versenyt szervező IThon. info alapítója.

A kezdeményezéshez idén 19 cég csatlakozott támogatóként és a feladatok szakmai hitelesítőjeként. Ezzel is szeretnék újra és újra felhívni a figyelmet arra, hogy az IT nem egyetlen szakma: sokszínű, itthon is végtelen lehetőségeket rejt, és

azok is megtalálhatják benne számításaikat, akik még ma nem is gondolnak rá.

"A Sagemcom magyar leányvállalatának jövőképét az egyes emberek és a közösségek új és folyamatosan változó igényei formálják már az 1987-es alapítás óta. Ezek a felhasználói igények folyamatosan új kihívások elé állítanak bennünket is. 2017-ben hoztunk létre Magyarországon egy kutatás-fejlesztési központot, amelynek a feladata a Smart Village és a Smart City területen olyan megoldások fejlesztése, amelyek biztosítják, hogy az ilyen projektek fontos nemzetközi szereplője legyünk. Itthon nagyon sok a tehetséges szakember, akik keresik a megoldásokat, és eközben nemcsak ők fejlődnek, hanem általuk a cégünk is. Ebben a szakmában állandóan újabb és újabb lehetőségek adódnak, de csak azok tudnak benne maradandót alkotni, akiknek fontos a fenntartható fejlődés" - mondja Óvári Szilárd a verseny főtámogatójának, a Sagemcom Fejlesztési Központjának vezetője.

A Megmérettetés a kategóriák legjobbjait díjazza külön-külön, de az abszolút győztes az lesz, aki a legtöbb kategóriában tud kiemelkedően teljesíteni. A "Magyarország legsokoldalúbb informatikusa" díj győztesét elrepítik a németországi Augsburgba, a KUKA központi gyárába, hogy megnézhesse a jövő technológiáját, ahol már most robotok gyártanak robotot, felfedezhet egy futurisztikus világot, és átérezheti egy napra ő is, hogy mit is jelent az „Orange Intelligenz".

A versenyre tavaly közel 2500-an jelentkeztek, ezért a szervezők úgy döntöttek, ha már ennyi jó szakember összejön, tudásukkal tegyenek egy jó ügyért közösen. Az idei IT Összefogás során egy célért - és némi plusz pontokért - weboldalak akadálymentesítésén is dolgoznak.

A versenyzők az alábbi kategóriákban mérettethetik meg magukat (zárójelben a hitelesítő cég):

Linux üzemeltetés (Wonderline)

PHP programozás (Mito Communications)

Microsoft Windows üzemeltetés (Training360)

Cisco switching/routing, hálózati rendszerek (Training360)

Oracle SQL - PL/SQL programozás (Training360)

SQL Server teljesítménymenedzsment (Training360)

Weboldal készítés modern eszközökkel (Training360)

.NET fejlesztés C# nyelven (DXC Technology)

Beágyazott rendszerek - (C nyelv) (Nextent)

JavaScript programozás (ShiwaForce.com)

Java Innovation (ShiwaForce.com)

DevOps - GCP, AWS és Kubernetes (ShiwaForce.com)

Analytics in practice (IBM)

JAVA Enterprise Edition (IBM)

JAVA (Spring, Hibernate, JPA) (Qualysoft)

C++ programozás (NNG)

IT biztonság (Hacktivity)

AWS – Big Data (Starschema)

iOS fejlesztés (AutSoft)

Android programozás (AutSoft)

Tesztautomatizálás (Sigma Technology)

ASP.NET (Grepton)

Unity (OtterWorks)

Python (Robert Bosch)

