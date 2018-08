VR-tartalmakra készül a Google Fotók

A készüléken tárolt VR-tartalmak szerkesztését is támogatja a jövőben a Google Fotók.

Az androidos felhasználók számára nemrég elérhetővé vált a Google Fotók legújabb verziója. Ebben nincsenek nagy újdonságok, azonban a kód olyan funkciókról árulkodik, amelyeket a jövőbeli frissítések hoznak majd el.

Az Android Police elemzése kiderítette, hogy a Google több apró újdonsággal frissíti a Fotók appot.

A Google Fotók hamarosan lehetővé teszi majd az androidos felhasználóknak, hogy bármilyen készüléken tárolt VR-médiatartalmat szerkesszenek.

Sajnos további részletek nincsenek, így nem tudni, hogyan lehet majd a VR-fotókat és VR-videókat szerkeszteni.

Az app a jövőben javaslatokat tud majd tenni egyébként a színek javítására és a képek megvágására is. Bár a szolgáltatás most is rengeteg automatikus javítást vagy effektet javasol, az újabb funkciók érkezése mindig jó hír.