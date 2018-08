Több várva-várva címből is érkezett játékmenetes videó.

A héten előkarácsonyozhattak az akciójátékok kedvelői, négy tűkön ülve várt címből is érkezett játékmenetet mutató videó. Szerencsére a felhozatal egyik fele még az idén elérhetővé válik, míg a másik kettő jövőre debütál majd, azaz semelyik megjelenése sincs túlságosan messze.

Doom Eternal

A vegyes fogadtatású Doom 3 után az id Software remek érzékkel ragadta meg a régi Doomokat abszolút klasszikussá tett játékelemeket. A 2016-os Doom reboot nem csak gyors tempójú, de rendkívül vertikális mozgása remekül rezonált a közönségnél, így borítékolható volt a folytatás elkészítése. Péntek este a QuakeCon rendezvényen végre mozgásban is megcsodálható volt az E3 kiállításon leleplezett Doom Eternal, és nagyon úgy tűnik, hogy ebben sem kell majd csalódniuk a rajongóknak.

Első blikkre az Eternal körülbelül olyannak tűnik, mint az elődje, de akad néhány érdemi fejlesztés a régi-új ellenfeleken és az új glory killeken túl: a nagyobb vertikalitás érdekében megmászhatóvá váltak egyes falfelületek, továbbá a sörétesből kilőhető szigonyszerűséggel a játékosok akár az ellenfelekhez is ránthatják magukat. A játékmenet szempontjából az utóbbi tűnik az érdekesebbnek, remek taktikai opciónak bizonyulhat az efféle „teleportálás".

További érdekesség, hogy a játékosok egyedül vagy csapatosan is beléphetnek majd más gamerek egyjátékos kampányába, hogy

szörnyek formájában vadásszanak rájuk.

Ez lesz az egyik új multiplayer mód, de minden bizonnyal kikapcsolhatják majd azok, akik nem szeretnék, ha mások háborgatnák őket a kampány játszása közben.

Megjelenés: valamikor 2019-ben / PC, PlayStation 4, Xbox One

RAGE 2

Sajnos a már említett Doom 3 után kiadott RAGE sem hozott nagy sikert az id Software számára, szinte minden tekintetben elmaradt a várakozásoktól. A befejezésének az elkészítésére konkrétan már nem is jutott idejük a fejlesztőknek, egy rövid búcsúvideóval lényegében vége szakadt a játéknak, csak hogy felkerüljön a pont az i-re.

A RAGE 2 nem az id Software műhelyében készül, hanem az Avalance Studios fejleszti, amely elsősorban a Just Cause szériáról híres, de például a remek Mad Max játék is svéd vállalat nevéhez fűződik. Érdekes módon egyébként a Mad Max végét is eléggé elkapkodták, de remélhetően a nyílt világú RAGE 2 esetében nem kell majd a sztori lelombozó vagy váratlan befejezése miatt panaszkodni.

Megjelenés: 2019 tavasza / PC, PlayStation 4, Xbox One

Shadow of the Tomb Raider

Végre egy játék, ami hamarosan meg is jelenik. A Shadow of the Tomb Raider a rebootolt Tomb Raider eredettrilógia lezáró epizódja, azonban a Crystal Dynamics helyett az utóbbi két Deus Ex játékot is fejlesztett Eidos Montreal készíti. Lara Croft ezúttal Peruban fog kalandozni, ahol véletlenül elindított valamiféle apokalipszist. A váratlan közjáték semlegesítésében persze hátráltatni fogják az előző játékban bemutatkozott, Trinity nevű szervezet zsoldosai.

Az eddigieknél nagyobb hubvilágok, és mechanikailag erősen kibővített játékmenet jellemzi az új Tomb Raidert, elsősorban a lopakodás és az ellenfelek csendes levadászása terén történtek jelentős fejlesztések. Emellett konkrét fejtörők is lesznek a játékban, ezek nehézségét a harc nehézségétől függetlenül lehet majd állítani.

Megjelenés: 2018. szeptember 14. / PC, PlayStation 4, Xbox One

Red Dead Redemption 2

A Rockstar Games a szokásától eltérően épp nem Grand Theft Autót fejleszt, hanem a kultklasszikusá vált Red Dead Redemption második részén végzi az utolsó simításokat. A lenti videó alapján van rá esély, hogy újból sikerülhetett maradandót alkotnia.

A Red Dead Redemption első része nem érkezett meg számítógépekre, ráadásul még a második részt sem jelentették be rá, de több arra utaló jel is van, hogy készülhet belőle PC-s kiadás, csak épp jóval a konzolos verziók után jelenhet meg. Ez nem lenne meglepő a Rockstartól, a GTA V számítógépes változatára például 17 hónapot kellett várni.

Megjelenés: 2018. október 26. / PlayStation 4, Xbox One

