Videokártyát kaptak az Intel minigépei

A cég nem tudta működésre bírni a saját videovezérlőjét.

A fogyasztók többsége erről nem tud, de az Intel már évek óta árul saját miniszámítógépeket. Az ismeretlenség oka, hogy egyáltalán nem reklámozza ezeket a cég, az illetékesei még egy jól csengő vagy funkcionális név kitalálására sem vették a fáradtságot. A NUC (Next Unit of Computing) névből elsőre még a geekek sem találnák ki, hogy milyen termékekről van szó.

Így vagy úgy, de a vállalat most előrendelhetővé tette a két legújabb NUC miniszámítógépet, ezek a könnyen megjegyezhető NUC8i3CYSM és NUC8i3CYSN neveket kapták. A kettő között csak a memóriában van különbség: az előbbibe 4 GB, az utóbbiba pedig 8 GB LPDDR4 került.

Az új termékeket két dolog teszi különlegessé: egyrészt a már 10 nanométeres gyártástechnológiával készülő Intel Core i3-8121U processzor dolgozik bennük (két mag, Hyper-Threading, legfeljebb 3,2 GHz-es órajel), másrészt pedig a mérnökök beraktak a CPU mellé egy AMD Radeon RX 540 dedikált grafikus vezérlőt, 2 GB GDDR5 videomemóriával.

Ez rendkívül szokatlan lépés, az Intel eddig nem suvasztott be dedikált videovezérlőket a NUC gépekbe.

Most is kényszerűségből került beléjük a Radeon, ugyanis az Intel már annak is örül, ha sikerül egy többé-kevésbé működőképes processzort legyártania a 10 nanométeres technológiával, viszont a központi egységekbe integrált Intel HD grafikus vezérlők működésre bírása egyelőre meghaladja a tudományát. Részben emiatt a gyártópartnerek messziről elkerülik a 10 nanométeres processzorait, hivatalosan nincs bennük grafikus alrendszer.

A két miniszámítógép további említésre méltó specifikációi közül kiemelhető a 2 terabájtos merevlemez, a külön vásárolt SSD vagy Optane memória elhelyezésére kitalált M.2-2280 foglalat, a Bluetooth 5.0, a WiFi ac, a beépített SDXC kártyaolvasó, továbbá az előtelepített Windows 10 Home operációs rendszer.

Nem kifejezetten erőgépek az új NUC modellek, azonban internetezés és irodai programok futtatása mellett még egy kis játékra is megfelelnek, bár az utóbbi téren persze nem érdemes komoly elvárásokat támasztaniuk a vásárlóknak.

A kevesebb memóriával szerelt, októberben piacra kerülő modellért 529 dollárt, a szeptemberben elérhetővé váló 8 gigásért pedig 574 dollárt kér az Intel. Átszámítva nettó 150 és 163 ezer forintokról van szó.

