Nincsen alma tövis nélkül: az 5 legsúlyosabb Apple-botrány

Az Apple történelmi sikert ért el azzal, hogy a vállalat értéke elérte az 1000 milliárd dollárt. Ezzel a konszern minden technológiai céget lefőzött, és nagyjából annyit ér, mint az USA négy legnagyobb bankcsoportja (Bank of America, Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo) együtt...

1996-ban, amikor Steve Jobsot felkérték, hogy térjen vissza, és mentse meg a céget, „csak” 3 milliárd dollárt ért a vállalat, onnan sikerült bő húsz év alatt elérni ezt a bődületes eredményt. Azonban a csúcsra vezető út finoman szólva sem volt tükörsima. Mondjuk ki nyugodtan: komoly botrányokkal kellett megküzdeniük.

Ezek közül szedtük össze az 5 legnagyobbat, 5 olyan balhés ügyet, amelyek nem igazán vetnek jó fényt a sokak által imádott Apple-re.

5: Adóoptimalizálás brutál büntetéssel

Az Apple úttörő volt abban is, hogy a nyolcvanas évek végén az első olyan tech cégek között volt, amely elkezdett trükközni az adófizetéssel. Ez akkoriban nagyjából azt jelentette, hogy ír és holland leányvállalatokat alapítottak, majd oda átjátszották a bevételt a kedvezőbb adózási szabályok miatt. Ezt később is folytatták, az időközben EU-s adóparadicsommá váló Írországra fókuszálva úgy, hogy a szigetország ráadásul különféle adózási támogatásokat adott a vállalatnak.

Az Európai Bizottság azonban kiszagolta a dolgot, és 13 milliárd dollárra (kb. 4000 milliárd forint) büntette meg az Apple-t, és kimondta, hogy Írországnak vissza kell fizettetnie a vállalatnak nyújtott illegális állami támogatások összegét.

Ez a konszern akkori készpénz állományának 5,9 százaléka volt, és amíg lehetett húzták is a dolgot, de végül 2017 decemberében a cég elfogadta a büntetést, és jelezte, hogy fizet. Az Apple egyébként más adóparadicsomokat is kitüntet figyelmével, egy tanulmány szerint ugyanis az Egyesült Államokban bejegyzett vállalatok közül e cég menekítette a legnagyobb összeget ilyen országokba az évek, évtizedek során, hozzávetőlegesen 246 milliárd dollárt!

4: U2 vírus

2014-ben egyik pillanatról a másikra 550 millió iTunes (ez az Apple saját tartalomszolgáltató rendszere) felhasználó fiókjában bukkant fel az U2 zenekar legfrissebb lemeze, a Songs Of Innocence, amelyet az Apple „ajándékul” adott. Ez csak első hallásra tűnt jó ötletnek, hiszen iszonyúan berágott több száz millió ember a cégre, mondván hogy képzeli, hogy a privát fiókjába csak úgy magától belép, és ott kéretlen tartalmat helyez el.

Emellett piszok dühös lett egy csomó zenekar, mondván az egyébként is arcátlanul nyomuló, és túlhypeolt U2 kéretlenül tolja magát a jónép arcába, ingyenes lemezzel aratva jutva fel a slágerlisták csúcsára. Némiképp meglepő módon maga a zenekar is elítélően nyilatkozott az Apple cselekedetéről, mondván ők nem is tudtak arról, hogy a konszern az egész világot meg akarja ajándékozni az új albumukkal, és hogy az ingyenességgel elértéktelenítik a zenét. Mondjuk olyan vehemensen azért nem tiltakoztak, mert állítólag 30 millió dollárt kaszált a banda ezen a reklámfogáson. Ezen kívül a lemezkiadókat is sikerült magára haragítania a vállalatnak, akik azzal vádolták az Apple-t, hogy elveszi a kenyerüket, és a forradalmi húzásaival megássa a lemezipar sírját.

3: Az Antennagate

2010-ben mutatták be az alaposan áttervezett iPhone 4-et, aminek viszont volt egy aprócska hibája: bizonyos pontokon megfogva a térerő egyszerűen eltűnt köszönhetően annak, hogy az antennát rossz helyre pakolták. Ráadásul az első körben a vállalat nem hogy elnézést kért volna a vásárlóktól a hibáért, hanem azt üzente (ráadásul maga Steve Jobs!), hogy a felhasználók a hibásak, mert rosszul fogják a telefont... Na, ez aztán tényleg kiverte a biztosítékot mindenkinél, az meg pláne, hogy a cég megígérte, hogy egy szoftverfrissítés orvosolni fogja a problémákat, csakhogy ez nem történt meg!

Ezután elszabadult a pokol, főleg, hogy a cég cenzor üzemmódba kapcsolva megszállottként kezdte törölgetni a problémával kapcsolatos bejegyzéseket a hivatalos netes fórumáról. A kommunikációs harakiri után a vállalat egy nagyszabású sajtóeseményen ismerte be, hogy probléma van a termékkel, bevállalták, hogy visszavásárolják a telefont bárkitől, és mindenkinek adtak egy ingyen tokot, ami viszont már tényleg megoldotta az antennával kapcsolatos problémákat.

2: Cenzúra

2005-ben jelent meg John Wiley & Sons kiadó révén, Jeffrey S. Young és William L. Simon tollából az iCon: Steve Jobs című életrajzi könyv, amelyben kíméletlenül lerántották a leplet a legendás cégalapító zsarnoki természetéről, és agresszív vezetési stílusáról. Az alkotás népszerű volt, és szórakoztató, azonban a sokak által guruként tisztelt Steve Jobs nem lelkesedett kimondottan érte. Sőt, kitiltotta az Apple hivatalos bolthálózatából, azaz kőkemény cenzúrát alkalmazott, amivel sokak ellenérzését kiváltotta. Teljes joggal.

1: Gyerekmunka és rabszolgatartás

Az Apple egyik kulcsfontosságú partnere a Foxconn, amely beszállítóként gondoskodik az alkatrészekről, és a kijelzőkről. Korábban már többször megvádolták az Apple-t, hogy a Foxconn révén olyan céggel van kapcsolatban, amely rabszolgaként dolgoztatja a munkásait, akik konkrétan az Apple eszközökbe szánt komponenseket állítják elő. 2011-ben aztán robbant a bomba, szó szerint, hiszen a Foxconn egyik kínai üzemében történt detonációban 18 ember halt meg. A vizsgálatok fényt derítettek arra, hogy nem tartották be a biztonsági előírásokat, és ezért következhetett be a baleset.

Nem sokkal később a Foxconn egy másik kínai gyárában, ahol konkrétan az iPadek képernyőit szerelték össze, pedig tömeges mérgezés történt.

Itt 49 ember sérült meg, többek között azért, mert nem építettek ki megfelelő szellőztető rendszert.

A munkások állandóan panaszkodtak, hogy szédülnek, zsibbadnak a végtagjaik és végül többen idegrendszeri problémákkal kerültek kórházba. Végül rém elegánsan oldották meg az ügyet, hiszen némi aprópénzért cserébe megvásárolták a betegek hallgatását, akik aláírtak egy papírt arról, hogy nem állnak elő semmilyen követeléssel.

Később az is kiderült, hogy a Foxconn egy úgynevezett gyakornoki program keretében tömegesen foglalkoztatott fiatalkorúakat gyáraiban, ahol az Apple termékek előállítása folyt. A diákok később elmondták, hogy az iskolájukból „kölcsönözték” ki őket, és azzal fenyegették meg őket, hogy aki nem vállalja a munkát, az nem kapja meg a megfelelő iskolai papírokat. Magyarul zsarolták őket. Ez egyébként nem volt egyedi eset, hiszen fény derült arra is, hogy egy másik beszállító, a Pegatron 10 000 16 és 20 év közötti fiatalt dolgoztatott üzemeiben, akiket ráadásul késve fizettek ki, és bérük nem érte el a felnőttek juttatásait, viszont ugyanannyi munkát követeltek tőlük.

