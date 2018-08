Végre jön az Apple AirPower töltője

Gyakorlatilag egy évet késett a vezeték nélküli töltő, de legalább az ára nem lesz túl magas.

Az Apple az AirPower vezeték nélküli töltője még tavaly mutatkozott be, azonban a megjelenése közel egy éve csúszik. Ez a leghosszabb késés az Apple termékek történetében.

Az óriás még az iPhone 8, 8 Plus és X készülékekkel egyszerre mutatta be a töltőpadot, amely bármilyen almás eszköz vezeték nélküli töltésére képes (ha ezt a készülék is támogatja persze). A Samsung vezeték nélküli töltőpadja hasonlóra képes, bár csak meghatározott helyeken tölti a Galaxy Note 9-et és a Galaxy Watch okosórát. Cserébe viszont hamarosan a felhasználók kezében lehet.

Belsős szivárogtatók szerint az Apple szeptemberben végre kiadja az AirPowert, méghozzá 145 dolláros vételáron.

A jó hír az, hogy ez alacsonyabb a vártnál.

A kompatibilis eszközöket bárhová le lehet majd tenni az AirPowerre, az megkezdi a töltést. Az Apple jelenleg az utolsó hibák elhárításán dolgozik.