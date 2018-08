Minden Nokiára jön az Android 9 Pie

A HMD Global azt ígéri, hogy minden Nokia okostelefonjára kiadja az új Androidot.

A HMD Global azon kevés cégek egyike, amelyek minden egyes okostelefonjukat frissítik az Android 9 Pie rendszerre. Az Essentialnek könnyű dolga van, hiszen csak egy készüléke van. Nokiából mostanra rengeteg van a piacon.

Bár a HMD Global pontos dátumokat nem közölt, azt megígérte, hogy minden Nokia okostelefonra kiadja az Android 9 Pie rendszert.

Mindez azt jelenti, hogy a következő hónapokban ezek a készülékek frissülnek az új Androidra: Nokia 1 (Android Go), Nokia 2, Nokia 2.1 (Android Go), Nokia 3, Nokia 3.1, Nokia 5, Nokia 5.1, Nokia 6, Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7, Nokia 7 Plus, Nokia 8, Nokia 8 Sirocco, Nokia X6, Nokia X5.

Mivel a bétaprogramban részt vett, ezért vélhetően elsőként a Nokia 7 Plus frissül majd. Ezután a drágább Nokia 8 és Nokia 8 Sirocco kaphatja meg az Android 9 Pie-t.