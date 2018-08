Samsung Galaxy Note 9: elképesztő szörnyeteg, elképesztő áron

A Samsung aktuális Note-készülékébe már tavaly sem nagyon lehetett belekötni, idén pedig két fontos ponton is javult, úgyhogy vészesen közel került a tökéleteshez. Persze továbbra is elképesztően erős, hatalmas és nagyon jól néz ki, de az ára láttán valószínűleg sokakhoz mentőt kell majd hívni.

A Samsung a Note-sorozat bevezetésével tulajdonképpen feltalálta a phablet kategóriát, vagyis a tablet és a telefon közti átmenetet. Senki nem gondolta volna akkor, hogy ilyen brutálisan nagy kijelzővel sikeres lehet egy telefon, pedig az még csak 5,3 hüvelykes volt, ami manapság már szinte inkább kicsinek számít.

A kijelző mérete persze a generációváltások során folyamatosan nőtt, és nincs ez másként a vadonatúj Note 9 esetében sem. Igaz, ezúttal a változás nem hatalmas: a tavalyi modell 6,3 hüvelykjéről 6,4-re nőtt, amit valószínűleg senki nem fog észrevenni. Mint ahogy első ránézésre azt sem feltétlenül, hogy ez egy új készülék, mert szinte egy az egyben úgy néz ki, mint az elődje, csak apróbb finomhangolások történtek.

Külsőre igazi csúcs

Persze, ezen a ponton már nem lehet feltalálni a meleg vizet, egy ekkora képernyős csúcstelefon nem nagyon nézhet ki máshogy. Mindenesetre a Note 9 továbbra is hihetetlenül prémiumnak érződik: elöl-hátul teljesen üveg, az összeszerelés minősége hibátlan, a gombok nyomásérzete tökéletes. Az egyetlen nagyobb változás kívülről, hogy az ujjlenyomat-olvasó átkerül a kamerák mellől a kamerák alá. Ez egyrészt azért jó, mert könnyebb megtalálni, másrészt pedig kisebb valószínűséggel koszoljuk össze a lencséket, habár még így is közel vannak egymáshoz, és talán a leolvasó felület is lehetne kicsit nagyobb.

Az előlapon már csak alul-felül maradt egy minimális keret (örülünk, hogy a Samsung nem állt be a "notch" divatirányzatba), minden mást a két oldalt lefele ívelő, hatalmas és gyönyörű AMOLED kijelző dominál. A szuper-szélesvásznú (18,5:9), 2960x1440 pixeles felbontású képernyőről szinte lemásznak a tartalmak, minden tűéles, a színei szuperek és a HDR 10-es szabványt is támogatja, így az ilyen tartalmak tényleg hihetetlenül néznek ki.

Érintőtoll, újratöltve

Persze a Note-sorozat legfontosabb tartozéka, a telefon aljából kihúzható érintőtoll sem maradt ki. A cím azonban nem véletlen, ugyanis most már abban is van egy pici akkumulátor, aminek a töltését maga a telefon végzi. Erre pedig azért volt szükség, mert az S-Pen most már alacsony energiaigényű Bluetooth segítségével kommunikálni is tud a telefonnal, és a rajta lévő gomb segítségével egyfajta távirányítóként képes működni.

És ez bizony egy ténylegesen hasznos újdonság. Letehetjük például egy megfelelő helyre a telefont és beállhatunk elé szelfizni, hiszen mindössze meg kell nyomnunk a gombot a tollon, és már el is készül a kép. De dupla gombnyomással válthatunk például az első és hátsó kamerák között, hosszú lenyomásra elindíthatunk egy kiválasztott alkalmazást, vagy akár egy prezentáció diáit is léptethetjük vele. Ez egyébként részletesen testreszabható a beállítások között.

Okosított kamera

A Note 9 is megkapta a Galaxy S9 trükkösen működő kamerarendszerét. Ezúttal is két lencsét találunk a hátlapon, melyik közül az egyik egy 2x-es optikai zoomra képes egység fix f/2,4-es apertúrával, míg a másik a széles látószögű lencse, ami a fényviszonyoknak megfelelően tudja változtatni az apertúráját f/1,5-re vagy f/2,4-re. Ez pedig a gyakorlatban azt jelenti, hogy nagyjából a Huawei P20 Prón innen ezzel lehet a legjobb minőségű fényképeket készíteni, ha elkezd lemenni a nap.

De ha már a Huawei telefonját említettük, egy ahhoz nagyon hasonló intelligens rendszert kapott a Note 9 is, aminek segítségével húsz különböző témát képes felismerni a szoftver, az ételtől kezdve a növényekig, és annak megfelelően állítja be a különböző paramétereket. Ráadásul megpróbálja helyrehozni nekünk, ha valami nem jó a képen (például valaki pislogott, homályos lett a kép vagy koszos a lencse), de ha ez nem sikerül neki, akkor figyelmeztet, hogy halóóóó, töröld már meg légyszi a lencsét. Kedves tőle!

A szoftverben persze minden "megszokott" lehetőség továbbra is elérhető: van profi mód, szuperlassított felvétel, meg persze a Galaxy S9-től megörökölt AR-es emojik készítésének lehetősége, aminek továbbra sincs az égvilágon semmi értelme.

Finomhangolások és tengernyi tárhely

Ezeken kívül hatalmas újdonságokat nem hoz a Note 9, mondjuk nehéz is lett volna. A Note 7 kigyulladós-robbanós fiaskója után ismét mertek egyet növelni az akksi kapacitásán, ami így már egészen óriási, 4000 mAh-s, ami pedig ahhoz vezet, hogy normális használat mellett egyáltalán nem esélytelen, hogy két teljes napot kihúzzon a telefon.

Központi processzor tekintetében a Samsung saját fejlesztésű Exynos-sorozatának legújabb darabját kapjuk, ami természetesen rögtön az élvonalba teszi a Note 9-et, a teljesítménye elképesztő. Emellett alapesetben 6GB memória teljesít szolgálatot, legalábbis ha a 128GB tárhellyel szerelt változat mellett tesszük le a voksunkat (ez az alap egyébként, ennél kisebb nincsen). Ha viszont a brutális, 512GB-os verziót vásároljuk meg, akkor már 8GB memóriát kapunk mellé. Ráadásul a Note 9 bővíthető MicroSD-kártyával, így az okostelefonok történetében először elérhető a laptopokat megszégyenítő 1 terabájtos tárterület.

Megéri?

A Note 9 igazából egy közel hibátlan telefon. Nagyon jó használni, elképesztően gyors, csodás a kijelzője, irdatlan mennyiségű tárhelyet ad, az S-Pen pedig most már egészen ügyes trükköket tud. Így akinek mindenképp egy hatalmas kijelzős, érintőtollas csúcstelefon kell, annak ez egy szuper változás.

Persze, ha van rá pénze. Mert a Note 9 ára egészen könnyfakasztó: az alap 6/128GB-os modell 340 ezerről indul, míg a nagyobbik, 8/512GB-os változat hivatalos árát még nem tudjuk, de körülbelül 420 ezer forint környékére kell számítani.

Ezzel sajnos nem lehet mit csinálni, az Apple és a Samsung egymással versengve nyomták fel a csúcskategória árát az utóbbi években. Igazából az egyetlen igazán komoly indok, amit fel lehet hozni a Note 9 ellen, az pont házon belülről jön: az elődmodell. A Note 8 is már annyira elképesztően jól sikerült, hogy a következő egy-két hónapban, amikor vélhetően még lejjebb megy az ára, nagyon érdemes lehet elgondolkodnia rajta annak, aki kifejezetten erre a kategóriára vágyik.

