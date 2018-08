Kiderült: akkor is követ a Google, ha nem akarjuk

Habár a Google igyekszik úgy tenni, hogy egyértelmű lehetőséget ad a felhasználóknak arra, hogy az Androidot futtató eszközökön letiltsák a követést és a helyelőzmények elmentését, az Associated Press most kiderítette, hogy közel sem ilyen egyszerű a helyzet. Mindez nem véletlen: a Google nagyon szeretné tudni, hogy merre járunk, amiből számos dologra tud következtetni, de alapvetően a legtöbbnek egyetlen célja van: a hirdetések minél jobb és hatékonyabb célzása a felhasználóra.

Számos esetben a Google egyértelmű jelzést ad ezzel kapcsolatban, például egy új telefon vásárlásakor és beüzemelésekor is megkérdezi, hogy bekapcsoljuk-e a helyszolgáltatásokat. A vállalat saját alkalmazásai is sokszor tisztán közlik a felhasználóval, hogy most éppen hozzá szeretnének férni a helyadatokhoz, így tesz például a Google Térkép is, ami figyelmeztet, hogy nem tud minket navigálni, ha a helyinformációkhoz való hozzáférést nem engedélyezzük.

Ez persze önmagában nem feltétlenül ördögtől való dolog, ráadásul az Egyesült Államokban több esetben is előfordult, hogy a nyomozók a bűnügyi helyszíneken talált telefonok helyinformációhoz hozzáférve tudták elfogni az elkövetőket. De az is egyértelmű, hogy sokan nem akarják ilyen szinten egy multinacionális nagyvállalat részére kiszolgáltatni a privát szférájukat, így a Google lehetőséget ad a helyelőzmények tárolásának kikapcsolására és törlésére.

De csak látszólag. A hivatalos oldal ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy „Kikapcsolt Helyelőzmények funkció esetén a rendszer nem tárolja az Ön által felkeresett helyeket”. Ez viszonylag egyértelműnek tűnik, de ahogy a Princeton egyetem kutatói kiderítették, ez a beállítási lehetőség nem teljesen teszi azt, amit a Google állít róla. Hiába kapcsoljuk ki ugyanis a helyelőzményeket, a Google számos alkalmazása így is képes elmenteni bizonyos időközönként, hogy hol tartózkodunk.

A kutatásból kiderül, hogy elég megnyitnunk a Google Térképet, és a kikapcsolt helyelőzmények ellenére a program automatikusan elraktározza, hogy éppen hol vagyunk, de többek között a naponta frissülő időjárás alkalmazás is rögtön kideríti, hogy körülbelül hol tartózkodunk. Ami talán ennél is ijesztőbb, hogy a kereséseknél is ezt teszi a Google (ráadásul négyzetméteres pontossággal), még abban az esetben is, ha egyébként a keresőszavak semelyikének nincs köze egy helyszínhez. És ezeket az adatokat szépen menti és gyűjtögeti a Google-fiókunkban.

A megkérdezett szakértők szerint egyértelmű a helyzet: a Google állít valamit a helyelőzmények kikapcsolásakor, de az mégsem következik be teljesen, szóval a vállalat tulajdonképpen félrevezeti a felhasználókat. A Google azonban úgy véli, minden hasonló dolgot ki tud kapcsolni a felhasználó, ha szeretne, és ehhez az Androidon belül is részletes leírásokat adnak a megfelelő menüpontokban.

És tulajdonképpen ezzel igazat állítanak, ugyanis tényleg megvan a lehetőségünk, hogy teljesen letiltsuk a különböző alkalmazásoknak, hogy bármennyire is nézelődjenek a tartózkodási helyünk után, majd elmentsék azokat. Ehhez azonban egy teljesen másik szolgáltás, az Internetes és alkalmazástevékenységek (Web and App Activity) kikapcsolására van szükség, ami a nevével nem igazán utal arra, hogy akkor itt most helyadatok rögzítéséről van szó.

Szerencsére az Internetes és alkalmazástevékenységek bekapcsolva hagyásával rólunk rögzített információk megtekinthetők a Saját tevékenységek alatt, és a törlésükre is van lehetőség, ha pedig arra lennénk kíváncsiak, hogy a Helyelőzmények bekapcsolásával mit tárol rólunk jelenleg a Google, akkor az Idővonalat kell megtekinteni. Továbbá a Tevékenységvezérlőben mindkét szolgáltatást kikapcsolhatjuk.

