Ezzel a chippel készül az 5G-s korszakra a Samsung

A Qualcomm után a cég is bemutatta az első mobilokba integrálható modemét.

A remények szerint 2020 környékén megkezdődhet az ötödik generációs mobilhálózatok szolgálatba állítása. Ugyan a technológiának számos üzemeltetési előnye van, de a mobilszolgáltatók persze a sebességükkel fogják majd reklámozni az új hálózataikat, elvégre a fogyasztók oroszlánrészét nem érdekli különösebben a számukra irreleváns, technikai jellegű hókuszpókusz.

Az 5G-s mobilhálózatok előnyeinek kihasználásához természetesen kompatibilis okostelefonokra is szükség lesz, a Qualcomm után most a Samsung is bejelentette az első mobilokba szánt modemét. Az Exynos 5100 az első olyan chip, amely teljes mértékben kompatibilis az 5G-s szabvány jelenlegi legújabb revíziójával, így

6 GHz alatti tartományban 2 Gbps, míg mmWave beállítással 6 Gbps letöltési sebességre is képes.

Az Exynos 5100 további előnye, hogy támogatja a legfontosabb előző generációs mobilhálózatokat is (2G GSM/CDMA, 3G WCDMA, TD-SCDMA, HSPA, 4G LTE), így egy igazi all-in-one megoldást jelent a mobilgyártók számára, amit gyorsan és hatékonyan be tudnak majd építeni a fogyasztói piacra szánt termékeikbe. Nem is kell rá sokat várniuk, az év végétől már nagy tételben is rendelhetnek majd a modemből.

